¡Terrible! Aficionados manchan en Clásico Tapatío en Estados Unidos con pelea campal

El Clásico Tapatío llegó hasta Los Ángeles en este parón de la Liga MX, por Fecha FIFA, con el Atlas y el CD Guadalajara para no perder ritmo de cara al cierre del Clausura 2026 en donde las Chivas continúan luchando por permanecer en lo más alto de la tabla.

En redes sociales fueron captados seguidores de ambos equipos en el interior del inmueble protagonizando golpes todos contra todos, incluso haciendo el alboroto ante una pequeña parcialidad de elementos de seguridad que no podían contener la trifulca.

La tensión duró más segundos entre la multitud de seguidores y finalmente pudieron ser controlados, se desconoce hasta el momento si hubo detenidos o tuvieron que abandonar el recinto ante edl momento terrible dentro de un estadio en Estados Unidos.

Se armó la pelea en el Clásico Tapatío l CAPTURA

¿Cómo llegan los equipos?

Atlas y Chivas se enfrentan generando altas expectativas entre la afición en Estados Unidos, donde ambos clubes cuentan con una importante base de seguidores. La intensidad del Clásico Tapatío promete trasladarse al escenario californiano, aun tratándose de un partido de carácter amistoso.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado llegará con bajas sensibles debido a las convocatorias de la Selección Mexicana, lo que obligará al cuerpo técnico a ajustar su alineación y dar oportunidad a elementos jóvenes o con menor regularidad en la Liga MX.

Chivas es el equipo que más ha aportado en la Regla de Menores | MexSport

Por su parte, Atlas encara el compromiso con la intención de afinar detalles y consolidar su estilo de juego. El conjunto rojinegro dirigido por Diego Cocca busca afinar detalles con prácticamente plantel completo y que en Liga MX se encuentra en el sexto puesto.

Atlas tras empatar con Querétaro l MEXSPORT

Por un lugar en la titularidad

Más allá del resultado, el partido servirá como vitrina para futbolistas que buscan ganarse un lugar en el once titular, especialmente en el caso de Guadalajara, que tendrá que echar mano de su plantel alternativo para suplir las ausencias.