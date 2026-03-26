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Futbol

Chivas amarra a Daniel Aguirre por cuatro años más

Alfredo Olivarez Ramírez 15:33 - 26 marzo 2026
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El Rebaño confirmó la continuidad del defensor central con el equipo

Las Chivas aseguraron la permanencia de uno de sus hombres clave dentro del proyecto encabezado por Gabriel Milito. Este jueves se confirmó de manera oficial la renovación de Daniel Aguirre hasta 2030, garantizando así la continuidad del defensor que se ha consolidado como titular en la zaga central.

Daniel Aguirre peleando el balón con Aldo Rocha | MexSport

El Club Deportivo Guadalajara ha confirmado la continuidad de uno de los pilares de su actual proyecto. Daniel Aguirre extendió su contrato con Chivas hasta 2030, como reconocimiento a su rendimiento sobresaliente y al liderazgo que ha demostrado dentro del campo.

‘Dani’ ha sido un jugador sumamente importante para el equipo, ya que cuenta con cualidades multifuncionales, entiende las distintas etapas del juego y puede desempeñarse en varias posiciones tanto en defensa como en el mediocampo”, señala el comunicado.
Daniel Aguirre goleador de Chivas | IMAGO7

El zaguero ha sobresalido por su firmeza defensiva, su capacidad de lectura y su liderazgo en el terreno de juego, convirtiéndose en una pieza esencial dentro del once inicial de Milito. Su evolución ha sido constante, ganándose la confianza del cuerpo técnico y respondiendo con actuaciones destacadas en momentos clave.

Además de brindar solidez en la defensa, Aguirre aporta claridad en la salida del balón y un alto nivel de compromiso en cada encuentro, aspectos que han sido vitales para el desempeño colectivo. Su habilidad para anticiparse y mantener el orden en la última línea lo posiciona como uno de los referentes del plantel.

Daniel Aguirre, de estar borrado de Chivas a ser clave | IMAGO7

La directiva valoró su rendimiento y proyección, por lo que decidió asegurar su continuidad a largo plazo. Con esta renovación, el club reafirma su apuesta por jugadores identificados con la institución y la estabilidad del proyecto deportivo.

Pensando en los próximos torneos, Aguirre apunta a ser uno de los pilares en los que Chivas buscará sostener su nivel competitivo y aspirar a grandes objetivos, con el respaldo total de Milito.

'Hormiga' y Daniel Aguirre fueron los anotadores en el juego | Imago7
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