Clubes de Liga MX, 'amenazados' por Javier Aguirre

No hay concesiones. Ni engaños. Ni traiciones. Los 18 clubes de la Liga MX saben y dieron el sí por un acuerdo de Asamblea, que si un equipo no cumple, el seleccionado que sea convocado y no se presente a tiempo, no volverá a ser convocado por el técnico Javier Aguirre.

En los últimos días ha corrido fuerte el rumor que equipos como Cruz Azul y Chivas analizan, presuntamente, la posibilidad de solicitar no prestar a sus jugadores. Sin embargo, el acuerdo de Asamblea no solo anula esa posibilidad, sino también las especulaciones en torno a ese propósito de equipos que pretenderían buscar a como dé lugar tener a sus futbolistas de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

PRONTA RESPUESTA

Se ha dilatado la respuesta de la FIFA a la Federación Mexicana de Futbol, pero es un hecho que sigue pendiente si los ocho clubes clasificados a la Liguilla podrán reforzarse con elementos de equipos eliminados.