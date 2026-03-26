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Futbol

Clubes de Liga MX, 'amenazados' por Javier Aguirre

Javier Aguirre en un entrenamiento con el Tricolor. l IMAGO7
René Tovar 12:52 - 26 marzo 2026
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Todos los clubes de Liga MX están comprometidos a proporcionar sus jugadores convocados a la Selección mexicana.

No hay concesiones. Ni engaños. Ni traiciones. Los 18 clubes de la Liga MX saben y dieron el sí por un acuerdo de Asamblea, que si un equipo no cumple, el seleccionado que sea convocado y no se presente a tiempo, no volverá a ser convocado por el técnico Javier Aguirre.

En los últimos días ha corrido fuerte el rumor que equipos como Cruz Azul y Chivas analizan, presuntamente, la posibilidad de solicitar no prestar a sus jugadores. Sin embargo, el acuerdo de Asamblea no solo anula esa posibilidad, sino también las especulaciones en torno a ese propósito de equipos que pretenderían buscar a como dé lugar tener a sus futbolistas de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

PRONTA RESPUESTA

Se ha dilatado la respuesta de la FIFA a la Federación Mexicana de Futbol, pero es un hecho que sigue pendiente si los ocho clubes clasificados a la Liguilla podrán reforzarse con elementos de equipos eliminados.

Este medio está enterado que muy posiblemente está semana, con la presencia de Gianni Infantino en México, se resuelva la petición que en caso de aprobarse sería un gesto diferente para el balompié mexicano.

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