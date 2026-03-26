Andrés Guardado sorprende con visita a Cantera

Andrés Guardado sorprendió este miércoles al aparecer en los campos de la Cantera para presenciar el entrenamiento del Club Universidad Nacional. El excapitán de la Selección Mexicana aprovechó su estancia para entablar diálogos directos con el estratega Efraín Juárez y el portero Keylor Navas.

¿A qué fue Andrés Guardado a Cantera?

El propio equipo del Pedregal confirmó que el motivo de esta presencia fue el estudio de la metodología de trabajo actual. Guardado busca enriquecer su formación profesional al observar de cerca los procesos que Juárez implementa con los jugadores de la escuadra universitaria.

Durante su estancia, el histórico mediocampista también sostuvo una plática privada con el presidente del club, el Dr. Luis Raúl González Pérez. La institución destacó en sus redes sociales que este tipo de encuentros fomentan el crecimiento deportivo bajo la identidad de la UNAM.

Andrés Guardado vistió Cantera par convivir con los jugadores de Pumas | X @PumasMX

"Andrés Guardado asistió hoy a la práctica del primer equipo para conocer de cerca la metodología de trabajo de nuestro cuerpo técnico", informó el club.

Cabe señalar que el "Principito" inició su camino en los banquillos desde octubre del año pasado en el viejo continente. El mexicano asumió el cargo de auxiliar técnico en la categoría sub-19 del Real Betis, conjunto que domina el futbol juvenil español.

Guardado y Keylor Navas convivieron en Cantera | X @PumasMX

Objetivos de Guardado en su carrera

El deseo de Andrés Guardado es acumular experiencia externa para aportar soluciones sólidas en sus futuros proyectos dentro de la cancha. Su paso por Cantera representa un escalón más en su preparación académica tras una carrera llena de éxitos en cinco copas mundiales.

Efraín Juárez recibió con apertura a su antiguo compañero de batallas nacionales para compartir conceptos tácticos durante la sesión matutina de este día. La directiva universitaria mostró total disposición para que el exjugador del Betis observara los ejercicios específicos realizados por el plantel felino.