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Futbol

¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10

Hijos de Carrasquilla y Efraín Juárez triunfan l IMAGO7/PumasMXCantera
Ramiro Pérez Vásquez 09:41 - 24 marzo 2026
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Los niños conquistaron la Copa Bears en una Final cerrada ante Gineses

Los hijos de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla y Efraín Juárez levantaron el título con Pumas Sub-10 y con ellos empiezan a dejar huella en sus primeros pasos dentro de las categorías menores del Club Universidad, mismos que han dejado grandes dotes de calidad.

¿Cómo fue la conquista del trofeo?

El conjunto felino Sub-10 se coronó en la Copa Bears que se realizó recientemente en el Colegio Cedros International School. En el partido de la Gran Final el equipo ‘Auriazul’ se impuso por la mínima ante Gineses para adjudicarse el certamen.

Efraín Juárez fue quien también se llevó los reflectores quien estuvo apoyando a su pequeño durante el encuentro. El entrenador de los Pumas siguió todas las incidencias y al finalizar el cotejo lanzó un electrizante Goya con los chavales.

Pumas Sub-10 l X:PumasMXCantera

Dicho niño fue el mismo que protagonizó una de las imágenes que se llevaron los reflectores en la Jornada 12 del Clausura 2026 con una celebración emotiva con su señor padre tras el gol ganador de los Pumas en el Clásico Capitalino ante el América.

Niños de Pumas Sub-10 ganan torneo l X:PumasMXCantera

Hijo de Carrasquilla

Mientras que el hijo de Adalberto Carrasquilla no se quedó atrás y también estuvo acompañado de su familia en uno de los partidos más importantes para los menores que se ha hecho inconfundible debido al peinado que carga al igual que el jugador panameño.

Celebran jugadores de Pumas Sub-10 l X:PumasMXCantera

Cabe mencionar que, recientemente el hijo del ‘Coco’ se llevó los reflectores, el pequeño empieza a mostrar sus dotes como futbolista que lo ponen en un futuro cercano como uno de las grandes figuras del futbol. En un video reciente se ve una muestra de su calidad con el balón.

El niño apareció en un partido reciente, al parecer en las instalaciones del conjunto Auriazul, jugando con la playera de los Pumas (Azul) con un dribling sobre la carrera dejando a sus rival fuera de la jugada para finalmente sacar un tiro que se cuela por la parte superior del marco.

Dichas imágenes rápidamente empezaron a causar furor aunque también entre los comentarios se resaltó que no adopte los juegos sucios debido a la polémica reciente con el panameño en el primer equipo de los Pumas con la lesión de Kevin Mier hace algunos meses.

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