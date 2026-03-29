¿Cuándo y dónde ver el, amistoso en Fecha FIFA, Atlas vs Chivas?

La rivalidad tapatía cruza fronteras este fin de semana con el duelo amistoso entre CD Guadalajara y Atlas FC, que se disputará en el BMO Stadium como parte de la actividad de la Fecha FIFA, en un compromiso que servirá como antesala a la Jornada 13 de la Liga MX.

El encuentro genera altas expectativas entre la afición en Estados Unidos, donde ambos clubes cuentan con una importante base de seguidores. La intensidad del Clásico Tapatío promete trasladarse al escenario californiano, aun tratándose de un partido de carácter amistoso.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado llegará con bajas sensibles debido a las convocatorias de la Selección Mexicana, lo que obligará al cuerpo técnico a ajustar su alineación y dar oportunidad a elementos jóvenes o con menor regularidad en la Liga MX.

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Estas ausencias representan un reto para Chivas, que buscará mantener su identidad y funcionamiento colectivo pese a no contar con varias de sus piezas clave. La rotación será clave para evaluar variantes tácticas de cara al reinicio del torneo.

¿Cómo llega Atlas?

Por su parte, Atlas encara el compromiso con la intención de afinar detalles y consolidar su estilo de juego. El conjunto rojinegro aprovechará el duelo para probar opciones y mantener ritmo competitivo en medio del parón internacional.

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Más allá del resultado, el partido servirá como vitrina para futbolistas que buscan ganarse un lugar en el once titular, especialmente en el caso de Guadalajara, que tendrá que echar mano de su plantel alternativo para suplir las ausencias.

El escenario del Clásico Tapatío

El ambiente en el BMO Stadium se espera festivo, con una destacada presencia de aficionados mexicanos que viven en California y que ven en este tipo de encuentros una oportunidad única para apoyar a sus equipos en territorio estadounidense.

Así, el Guadalajara y Atlas protagonizarán un capítulo más de su histórica rivalidad, ahora en un contexto internacional y con la mira puesta en llegar en mejor forma a la reanudación de la Liga MX en donde el Rebaño busca mantener el liderato.

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Fecha: 29 de marzo

Hora: 18:00

Estadio: BMO