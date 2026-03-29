Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el, amistoso en Fecha FIFA, Atlas vs Chivas?

Afición de Chivas y Atlas en las butacas del Estadio Jalisco durante el Clásico Tapatío del Clausura 2026 | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 22:31 - 28 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se alistan de cara a la Jornada 13 de la Liga MX

La rivalidad tapatía cruza fronteras este fin de semana con el duelo amistoso entre CD Guadalajara y Atlas FC, que se disputará en el BMO Stadium como parte de la actividad de la Fecha FIFA, en un compromiso que servirá como antesala a la Jornada 13 de la Liga MX.

El encuentro genera altas expectativas entre la afición en Estados Unidos, donde ambos clubes cuentan con una importante base de seguidores. La intensidad del Clásico Tapatío promete trasladarse al escenario californiano, aun tratándose de un partido de carácter amistoso.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado llegará con bajas sensibles debido a las convocatorias de la Selección Mexicana, lo que obligará al cuerpo técnico a ajustar su alineación y dar oportunidad a elementos jóvenes o con menor regularidad en la Liga MX.

Chivas es el equipo que más ha aportado en la Regla de Menores | MexSport

Estas ausencias representan un reto para Chivas, que buscará mantener su identidad y funcionamiento colectivo pese a no contar con varias de sus piezas clave. La rotación será clave para evaluar variantes tácticas de cara al reinicio del torneo.

¿Cómo llega Atlas?

Por su parte, Atlas encara el compromiso con la intención de afinar detalles y consolidar su estilo de juego. El conjunto rojinegro aprovechará el duelo para probar opciones y mantener ritmo competitivo en medio del parón internacional.

Atlas tras empatar con Querétaro l MEXSPORT

Más allá del resultado, el partido servirá como vitrina para futbolistas que buscan ganarse un lugar en el once titular, especialmente en el caso de Guadalajara, que tendrá que echar mano de su plantel alternativo para suplir las ausencias.

El escenario del Clásico Tapatío 

El ambiente en el BMO Stadium se espera festivo, con una destacada presencia de aficionados mexicanos que viven en California y que ven en este tipo de encuentros una oportunidad única para apoyar a sus equipos en territorio estadounidense.

Así, el Guadalajara y Atlas protagonizarán un capítulo más de su histórica rivalidad, ahora en un contexto internacional y con la mira puesta en llegar en mejor forma a la reanudación de la Liga MX en donde el Rebaño busca mantener el liderato. 

Jugadores de Chivas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Chivas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Fecha: 29 de marzo

Hora: 18:00

Estadio: BMO

Transmisión: ViX Premium 

Últimos videos
Lo Último
00:01 A 74 días: México, la alegría del Mundial: Afición mexicana es la más numerosa de las últimas cuatro Copas del Mundo
23:46 Fuerte accidente retrasa el Gran Premio de Japón 2026
23:41 Javier Aguirre acerca del debut de Álvaro Fidalgo: "Me gustó, es uno más"
23:39 “Entiendo la frustración”: Raúl 'Tala' Rangel reacciona tras el empate ante Portugal
23:19 Erik Lira respalda a Álvaro Fidalgo en su debut con el Tri: “Un mexicano nace donde quiere”
23:10 Memes de la reapertura del Estadio Azteca: redes no perdonan el México vs. Portugal
23:06 Metro CDMX opera con “saldo blanco” durante inauguración del Estadio Banorte, reporta Rubalcava
22:49 México vs Bélgica; Este es el historial entre ambas selecciones
22:31 ¿Cuándo y dónde ver el, amistoso en Fecha FIFA, Atlas vs Chivas?
22:27 Así comienza a salir la afición mexicana del Estadio Banorte
Tendencia
1
Futbol ¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
2
Futbol ¿Quieren a Ochoa? Regresa el grito homofóbico contra el Tala Rangel en el México vs. Portugal
3
Futbol ¡Tremenda pifia! Hormiga González falla gol cantado en el México vs Portugal
4
Futbol Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026
5
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
6
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
Te recomendamos
Aficionada de México durante la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Futbol
29/03/2026
A 74 días: México, la alegría del Mundial: Afición mexicana es la más numerosa de las últimas cuatro Copas del Mundo
Fuerte accidente retrasa el Gran Premio de Japón 2026
Fórmula 1
28/03/2026
Fuerte accidente retrasa el Gran Premio de Japón 2026
Javier Aguirre acerca del debut de Álvaro Fidalgo: "Me gustó, es uno más"
Futbol
28/03/2026
Javier Aguirre acerca del debut de Álvaro Fidalgo: "Me gustó, es uno más"
“Entiendo la frustración”: Raúl 'Tala' Rangel reacciona tras el empate ante Portugal
Futbol
28/03/2026
“Entiendo la frustración”: Raúl 'Tala' Rangel reacciona tras el empate ante Portugal
Erik Lira respalda a Álvaro Fidalgo en su debut con el Tri: “Un mexicano nace donde quiere”
Futbol
28/03/2026
Erik Lira respalda a Álvaro Fidalgo en su debut con el Tri: “Un mexicano nace donde quiere”
Memes de la reapertura del Estadio Azteca: redes no perdonan el México vs. Portugal
Futbol
28/03/2026
Memes de la reapertura del Estadio Azteca: redes no perdonan el México vs. Portugal