Liga MX: ¿Cuándo y dónde Monterrey vs Atlético de San Luis?

El Monterrey se enfrentará al Atlético de San Luis en un encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, desde el Estadio BBVA. Este duelo promete ser interesante dentro del calendario del torneo mexicano, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para mejorar sus posiciones en la tabla.

Nicolas Sánchez y jugadores de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

Monterrey ocupa actualmente la novena posición en la Liga MX con 14 puntos después de 12 partidos disputados, habiendo anotado 18 goles y concedido 15. Por su parte, el Atlético de San Luis se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el decimoquinto puesto con 11 puntos tras el mismo número de encuentros, con 18 goles a favor pero 21 en contra. La diferencia de solo tres puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial, especialmente para los visitantes que necesitan alejarse de los puestos bajos de la clasificación, mientras que los Rayados buscan acercarse a la zona de clasificación directa a la liguilla.

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Monterrey atraviesa un momento complicado con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Los Rayados perdieron ante Chivas (2-3), empataron con Cruz Azul (1-1) en la Liga de Campeones de la CONCACAF, igualaron con FC Juárez (2-2), cayeron ante Cruz Azul (2-3) en el partido de ida de la CONCACAF y sufrieron una derrota en el clásico regiomontano ante Tigres (1-0). Por su parte, el Atlético de San Luis muestra un rendimiento irregular con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos compromisos. Los potosinos perdieron ante León (1-2), empataron con Pachuca (1-1), fueron goleados por Cruz Azul (3-0), vencieron contundentemente a Mazatlán FC (4-1) y cayeron ante Puebla (0-1).

Carlos Salcedo, central de Rayados | IMAGO7

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Monterrey ha dominado con tres victorias frente a dos del Atlético de San Luis. El encuentro más reciente se disputó el 19 de julio de 2025, con victoria de los Rayados por 0:1 en territorio potosino. Anteriormente, el 23 de febrero de 2025, Monterrey se impuso por un contundente 3:1 en casa. El 8 de diciembre de 2024, los regiomontanos lograron una goleada histórica de 5-1. Sin embargo, el Atlético de San Luis consiguió dos victorias consecutivas antes de eso: el 5 de diciembre de 2024 por 2-1 y el 5 de octubre del mismo año por 1-0, ambas como local.

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Atlético de San Luis?

FECHA: Sábado 4 de abril

HORA: 17:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio BBVA, Monterrey, México

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX +