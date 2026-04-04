Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Leyenda del América explota contra Fidalgo: "No hace diferencia en la Selección"

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:04 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ángel Reyna, campeón de goleo con las Águilas, 'desprecia' a todos los naturalizados del Tri, incluido Fidalgo

La reciente convocatoria de Álvaro Fidalgo y los rumores en torno a los jugadores naturalizados en la Selección Mexicana han desatado una nueva tormenta mediática. Esta vez, la crítica no vino de la prensa o la afición externa, sino de una figura con ADN azulcrema: Ángel Reyna. El exgoleador del América arremetió con dureza contra la política de integrar futbolistas no nacidos en México al Tri.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el Himno Nacional | IMAGO7

"NO HACE DIFERENCIA"

En declaraciones recientes, Reyna manifestó su total desacuerdo con la presencia de jugadores naturalizados en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026. El exjugador cuestionó la utilidad real de estos elementos en el esquema nacional, asegurando que su aporte no justifica el desplazamiento de talento local.

"No estoy de acuerdo, no hacen diferencia. ¿Por qué carajos quitarle el lugar a un mexicano?", sentenció Reyna de forma tajante.

A pesar de que el mediocampista español es uno de los referentes actuales en Coapa, Reyna no se guardó nada y lo incluyó en el grupo de futbolistas que, a su juicio, no elevan el nivel del combinado nacional.

Ángel Reyna en un duelo de leyendas l MEXSPORT

MALA GESTIÓN EN CASO ZENDEJAS

El análisis de Reyna no se limitó a Fidalgo; también hizo eco de los casos de Julián Quiñones y Germán Berterame, señalando que ninguno de los tres ha logrado marcar un hito diferenciador con la camiseta verde.

Además, el "Pleititos" lanzó un dardo a la gestión de la directiva y el cuerpo técnico nacional por la pérdida de jugadores que pudieron representar a México, comparándolos con las opciones actuales.

El caso Zendejas, Reyna lamentó que se permitiera la salida de Alejandro Zendejas (quien optó por Estados Unidos) mientras se busca llenar esos huecos con naturalizados.

"El mexicano que tenía que estar convocado era Zendejas, lo dejas ir y traes a tres que no hacen diferencia", concluyó.
Alejandro Zendejas se lamenta | IMAGO7

Las palabras de Ángel Reyna reabren una herida histórica en el fútbol mexicano. Mientras una parte de la opinión pública abraza la llegada de calidad sin importar el origen, figuras como el ex americanista defienden el espacio para el futbolista nacido en México, especialmente en un ciclo mundialista donde la presión por resultados es máxima. Por ahora, el debate sobre si los naturalizados realmente "hacen diferencia" sigue más vivo que nunca.

Últimos videos
Lo Último
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas