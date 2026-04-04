Leyenda del América explota contra Fidalgo: "No hace diferencia en la Selección"

La reciente convocatoria de Álvaro Fidalgo y los rumores en torno a los jugadores naturalizados en la Selección Mexicana han desatado una nueva tormenta mediática. Esta vez, la crítica no vino de la prensa o la afición externa, sino de una figura con ADN azulcrema: Ángel Reyna. El exgoleador del América arremetió con dureza contra la política de integrar futbolistas no nacidos en México al Tri.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el Himno Nacional | IMAGO7

"NO HACE DIFERENCIA"

En declaraciones recientes, Reyna manifestó su total desacuerdo con la presencia de jugadores naturalizados en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026. El exjugador cuestionó la utilidad real de estos elementos en el esquema nacional, asegurando que su aporte no justifica el desplazamiento de talento local.

"No estoy de acuerdo, no hacen diferencia. ¿Por qué carajos quitarle el lugar a un mexicano?", sentenció Reyna de forma tajante.

A pesar de que el mediocampista español es uno de los referentes actuales en Coapa, Reyna no se guardó nada y lo incluyó en el grupo de futbolistas que, a su juicio, no elevan el nivel del combinado nacional.

Ángel Reyna en un duelo de leyendas l MEXSPORT

MALA GESTIÓN EN CASO ZENDEJAS

El análisis de Reyna no se limitó a Fidalgo; también hizo eco de los casos de Julián Quiñones y Germán Berterame, señalando que ninguno de los tres ha logrado marcar un hito diferenciador con la camiseta verde.

Además, el "Pleititos" lanzó un dardo a la gestión de la directiva y el cuerpo técnico nacional por la pérdida de jugadores que pudieron representar a México, comparándolos con las opciones actuales.

El caso Zendejas, Reyna lamentó que se permitiera la salida de Alejandro Zendejas (quien optó por Estados Unidos) mientras se busca llenar esos huecos con naturalizados.

"El mexicano que tenía que estar convocado era Zendejas, lo dejas ir y traes a tres que no hacen diferencia", concluyó.

Alejandro Zendejas se lamenta | IMAGO7