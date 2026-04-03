Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Fue una estupidez no naturalizarme y jugar por México": Aílton da Silva

Aílton da Silva l MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 17:43 - 03 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Aílton da Silva, el ícono de Pumas que marcó toda una época, mostró su arrepentimiento

​"Fue una estupidez no naturalizarme y jugar por México". Es Aílton da Silva, el ícono de Pumas que marcó toda una época con los universitarios, quien revela que Ricardo Antonio La Volpe pidió su naturalización —e incluso el entonces directivo de la UNAM, Aarón Padilla— y al final no se convirtió en mexicano.

Aílton da Silva se arrepiente de no naturalizarse

​"Fíjate que yo tuve la oportunidad de naturalizarme", responde de inmediato a Récord en medio de preguntas sobre si hoy le hubiera gustado jugar con la Selección Nacional.

​"En la época que yo estuve en Pumas, La Volpe me llamó para el Mundial de 2006. Aarón Padilla, que Dios lo tenga en su gloria, también me propuso mi naturalización, porque me argumentó que era un tipo que jugaba bien por la banda izquierda y podía ayudar a la Selección".

Leyenda de Pumas, Aílton da Silva l MEXSPORT

​El brasileño dice estar profundamente arrepentido. "Fue una estupidez no haber hecho la naturalización. Estoy de acuerdo en que los buenos jugadores que están en un país por mucho tiempo pueden jugar para el representativo donde se sientan a gusto. En Europa hay muchos naturalizados si aportan. No veo ningún problema en eso".

Aílton da Silva, exjugador de Pumas l MEXSPORT

¿Cuáles son los números de Aílton da Silva? 

Aíton da Silva llegó a inicios de la década del 2000, el mediocampista ofensivo se convirtió en un elemento clave gracias a su desequilibrio por las bandas, velocidad y capacidad para generar peligro constante en el último tercio del campo.

El sudamericano disputó alrededor de 105 a 114 partidos oficiales con los auriazules y registró entre 10 y 13 goles durante su paso por la institución. Fue uno de los pilares del bicampeonato de Liga MX en 2004, además de conquistar el Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu ese mismo año.

En el plano individual, Aílton se ganó el cariño de la afición por su carácter, entrega y momentos icónicos como la recordada frase “Gatitos ni madres” en la final ante Chivas, que simbolizó el espíritu competitivo de aquel equipo.

Pumas l MEXSPORT

Su estilo explosivo y su protagonismo en partidos importantes lo colocaron como uno de los extranjeros más recordados en la historia reciente del club universitario y que aún la afición sigue añorando en los recientes torneos. 

Últimos videos
Lo Último
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
18:10 ¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Empelotados
05/04/2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8