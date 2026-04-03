"Fue una estupidez no naturalizarme y jugar por México": Aílton da Silva

​"Fue una estupidez no naturalizarme y jugar por México". Es Aílton da Silva, el ícono de Pumas que marcó toda una época con los universitarios, quien revela que Ricardo Antonio La Volpe pidió su naturalización —e incluso el entonces directivo de la UNAM, Aarón Padilla— y al final no se convirtió en mexicano.

Aílton da Silva se arrepiente de no naturalizarse

​"Fíjate que yo tuve la oportunidad de naturalizarme", responde de inmediato a Récord en medio de preguntas sobre si hoy le hubiera gustado jugar con la Selección Nacional.

​"En la época que yo estuve en Pumas, La Volpe me llamó para el Mundial de 2006. Aarón Padilla, que Dios lo tenga en su gloria, también me propuso mi naturalización, porque me argumentó que era un tipo que jugaba bien por la banda izquierda y podía ayudar a la Selección".

Leyenda de Pumas, Aílton da Silva l MEXSPORT

​El brasileño dice estar profundamente arrepentido. "Fue una estupidez no haber hecho la naturalización. Estoy de acuerdo en que los buenos jugadores que están en un país por mucho tiempo pueden jugar para el representativo donde se sientan a gusto. En Europa hay muchos naturalizados si aportan. No veo ningún problema en eso".

Aílton da Silva, exjugador de Pumas l MEXSPORT

¿Cuáles son los números de Aílton da Silva?

Aíton da Silva llegó a inicios de la década del 2000, el mediocampista ofensivo se convirtió en un elemento clave gracias a su desequilibrio por las bandas, velocidad y capacidad para generar peligro constante en el último tercio del campo.

El sudamericano disputó alrededor de 105 a 114 partidos oficiales con los auriazules y registró entre 10 y 13 goles durante su paso por la institución. Fue uno de los pilares del bicampeonato de Liga MX en 2004, además de conquistar el Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu ese mismo año.

En el plano individual, Aílton se ganó el cariño de la afición por su carácter, entrega y momentos icónicos como la recordada frase “Gatitos ni madres” en la final ante Chivas, que simbolizó el espíritu competitivo de aquel equipo.

Pumas l MEXSPORT