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Futbol

Chino Huerta apunta a volver a las canchas en dos o tres semanas

Chino Huerta puso asistencia en la victoria de Anderlecht | X: @rscanderlecht
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:44 - 03 abril 2026
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El jugador del Anderlecht estaría buscando subirse de último minuto al Mundial

Comenzó la cuenta atrás para el arranque de la Copa del Mundo 2026, por lo que todos los jugadores comienzan a cerrar la preparación definitiva para llegar al 100 por ciento. Por otro lado, hay otros que con todo y lesiones buscan meterse de último minuto en la lista definitiva de su país, caso de ello el de César ‘Chino’ Huerta, jugador de la Selección Mexicana.

Chino Huerta ya está registrado para jugar la Europa League | X: @rscanderlecht

Carrera contrarreloj del Chino

A menos de cuatro meses de que comience la fiesta del verano, el jugador mexicano y del Anderlecht de Bélgica, estaría cerca de volver a las canchas, esto según fuentes de ESPN cercanas al jugador, la cual asegura que Huerta está en la fase final de su recuperación.

'Chino' Huerta y Anderlecht pierden en la Jupiler Pro League | www.rsca.be

La fuente cercana al jugador y al equipo velga confirmó que César está a solo dos o tres semanas de estar de nuevo en acción, esto tras una pubalgia que lo mantuvo fuera alrededor de tres meses con su club y seis meses de la selección nacional.

El Chino se mantiene en un periodo de reacondicionamiento físico, donde según la fuente solo se ha concentrado en recuperarse al 100 y enfocarse únicamente en llegar a la Copa del Mundo, meta que el propio Anderlecht está ayudando a llevarse a cabo.

¿Huerta será elegible para Javier Aguirre?

Pese a que la recuperación de Huerta está programada para finales de mes, el margen de recuperar ritmo futbolístico lo dejaría en óptimas condiciones a inicios de mayo, lo que da poco más de un mes para poder llenarle el ojo a Javier ‘Vasco’ Aguirre, entrenador de México.

Chino Huerta apunta a regresar con Rayados | AP

Ante casos como el de Chino Huerta, Javier Aguirre declaró en una rueda de persona luego de la última Fecha FIFA que ningún futbolista podrá ser considerado para participar en el Mundial si no está en las mejores condiciones físicas, por lo que la recuperación de Huerta estaría sobre la línea  de los criterio del estratega. 

En caso de que las fechas se manejen de acuerdo a lo planeado, César Huerta estaría de vuelta para el duelo ante el Club Brujas, correspondiente a la Belgian Pro League. Por su parte, la reaparición del Chino con la Selección llegaría para el primero de los últimos tres amistosos ante la Selección de Ghana.

Chino Huerta con Anderlecht | @rscanderlecht
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