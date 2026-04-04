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Futbol Nacional

¡Está listo! Médicos de Tijuana 'sacrificaron' hasta la familia para recuperar a Gilberto Mora

Gilberto Mora, Xolos de Tijuana| MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:52 - 04 abril 2026
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Xolos cuidará de 'Morita' con el objetivo de que llegue a punto para la Copa del Mundo

Tras una prolongada ausencia que mantuvo en vilo a la afición fronteriza, el parón por la Fecha FIFA ha traído la noticia más esperada a Xolos de Tijuana, pues Gilberto Mora está de regreso. El juvenil de 17 años ha superado finalmente los problemas de pubalgia que lo marginaron de las canchas durante meses y se integrará de inmediato a la dinámica del primer equipo.

Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | MEXSPORT
Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | MEXSPORT

El director técnico de Tijuana, Sebastián Abreu, confirmó en conferencia de prensa que el mediocampista ya cuenta con el alta médica, representando un refuerzo de lujo para el club en la reanudación de la Liga MX, tras la reciente victoria en casa frente a Tigres.

MÉDICOS DE XOLOS TRABAJARON 24/7 POR MORA

A pesar de la importancia de Mora en el esquema táctico, el "Loco" Abreu fue enfático al señalar que no apresurarán los procesos físicos del jugador. El cuerpo técnico priorizará la salud del juvenil, gestionando sus minutos de forma estratégica durante las últimas jornadas de la fase regular.

"Está apto para poder ser parte del plantel y poderlo contemplar para el tramo final del campeonato. Seguramente habrá que dosificar, tampoco vamos a hacer locuras", afirmó el estratega uruguayo.

"Excelente el cuerpo médico. Gil parecía que no iba a poder estar todo el campeonato ya está en condiciones para poder ser parte del plantel. Me saco el sombrero para la gente que trabaja en el club que estuvo 24/7 sacrificando a la familia para poder darle lo mejor a Gil y el premio es ese"

Se espera que Mora pueda aparecer en la convocatoria y ocupar un lugar en el banquillo de suplentes para la Jornada 14, cuando el conjunto de Xolos visite a FC Juárez.

Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7
Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7

EL OBJETIVO DE MORA ES EL MUNDIAL

El regreso de "Morita" tiene un matiz agridulce para la institución, ya que su disponibilidad será limitada. El jugador deberá reportar con la Selección Mexicana el próximo 6 de mayo, justo antes del inicio de la Liguilla, para comenzar la preparación de cara a la Copa del Mundo.

Abreu dejó claro que el club asume un compromiso con el desarrollo nacional del talento, asegurando que el objetivo principal es que el futbolista llegue en plenitud de condiciones a la justa mundialista.

"Nuestra prioridad es que llegue bien a la Copa del Mundo, por eso lo vamos a dosificar, no se piensen que va a jugar los últimos cuatro partidos... después tendrá ese mes de preparación perfecta para llegar bien a la copa", concluyó el técnico.
Gilberto Mora | MEXSPORT
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