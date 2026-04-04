Diego Lainez y Loco Abreu protagonizan choque inaudito en el Xolos vs Tigres

Un momento insólito se vivió durante el encuentro entre Tijuana y Tigres, luego de que Diego Lainez protagonizara un curioso choque con el entrenador Sebastián “El Loco” Abreu. La acción ocurrió cuando corría el minuto 24 del partido, generando sorpresa entre aficionados y jugadores.

¿Cómo sucedió?

La jugada se desarrollaba con normalidad, cuando Lainez disputaba un balón cerca de la banda. En su intento por mantener la posesión, el futbolista de Tigres salió del terreno de juego y terminó impactándose directamente con Abreu, quien se encontraba en su zona técnica dando indicaciones a sus dirigidos.

El contacto, aunque inesperado, no pasó a mayores. Lejos de reaccionar de forma airada, Abreu simplemente se mantuvo en pie y continuó con sus instrucciones hacia sus jugadores, mostrando temple y experiencia ante la situación. Por su parte, Lainez reaccionó con una sonrisa, restándole dramatismo al momento.

Choque entre Lainez y Loco Abreu l CAPTURA

La escena llamó la atención debido a la cercanía y a la forma en que se produjo el choque, lo que desató comentarios inmediatos en la transmisión. Algunos incluso sugirieron que el entrenador se cruzó, aunque sin ninguna señal de agresión.

Sebastián Abreu l IMAGO7

Sin problemas

A pesar de lo aparatoso del impacto, no hubo reclamos ni conato de bronca entre los involucrados. Jugadores de ambos equipos siguieron con el desarrollo del partido con total normalidad cad auno haciendo su papel dentro del juego.

El incidente terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro, no solo por lo inusual del choque, sino también por la reacción relajada de ambos protagonistas, que optaron por dejar la jugada como una anécdota más dentro del partido.

Xolos vs Tigres l IMAGO7

En el banquillo, Abreu continuó enfocado en su labor táctica, mientras que Lainez siguió participando activamente en el encuentro, demostrando que el golpe no tuvo consecuencias físicas ni disciplinarias para ninguno de los dos.