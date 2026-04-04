Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Diego Lainez y Loco Abreu protagonizan choque inaudito en el Xolos vs Tigres

Diego Lainez y Sebastián Abreu l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 22:52 - 03 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista se impactó ante la humanidad del entrenador uruguayo

Un momento insólito se vivió durante el encuentro entre Tijuana y Tigres, luego de que Diego Lainez protagonizara un curioso choque con el entrenador Sebastián “El Loco” Abreu. La acción ocurrió cuando corría el minuto 24 del partido, generando sorpresa entre aficionados y jugadores.

¿Cómo sucedió? 

La jugada se desarrollaba con normalidad, cuando Lainez disputaba un balón cerca de la banda. En su intento por mantener la posesión, el futbolista de Tigres salió del terreno de juego y terminó impactándose directamente con Abreu, quien se encontraba en su zona técnica dando indicaciones a sus dirigidos.

El contacto, aunque inesperado, no pasó a mayores. Lejos de reaccionar de forma airada, Abreu simplemente se mantuvo en pie y continuó con sus instrucciones hacia sus jugadores, mostrando temple y experiencia ante la situación. Por su parte, Lainez reaccionó con una sonrisa, restándole dramatismo al momento.

Choque entre Lainez y Loco Abreu l CAPTURA

La escena llamó la atención debido a la cercanía y a la forma en que se produjo el choque, lo que desató comentarios inmediatos en la transmisión. Algunos incluso sugirieron que el entrenador se cruzó, aunque sin ninguna señal de agresión.

Sebastián Abreu l IMAGO7

Sin problemas 

A pesar de lo aparatoso del impacto, no hubo reclamos ni conato de bronca entre los involucrados. Jugadores de ambos equipos siguieron con el desarrollo del partido con total normalidad cad auno haciendo su papel dentro del juego.

El incidente terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro, no solo por lo inusual del choque, sino también por la reacción relajada de ambos protagonistas, que optaron por dejar la jugada como una anécdota más dentro del partido.

Xolos vs Tigres l IMAGO7

En el banquillo, Abreu continuó enfocado en su labor táctica, mientras que Lainez siguió participando activamente en el encuentro, demostrando que el golpe no tuvo consecuencias físicas ni disciplinarias para ninguno de los dos.

Así, lo que pudo haber escalado a un momento de tensión terminó siendo una escena curiosa y hasta divertida dentro del fútbol mexicano, reflejando que, incluso en partidos de alta intensidad, también hay espacio para episodios que rompen con la seriedad habitual del juego.

Últimos videos
Lo Último
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
18:10 ¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Empelotados
05/04/2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8