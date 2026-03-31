¡Ya nos volvimos a ilusionar! Gilberto Mora está de vuelta y apunta con todo al Mundial 2026

El regreso de Gilberto Mora a los entrenamientos con Xolos de Tijuana ya es una realidad y el club no dudó en presumirlo por sus redes sociales.

A través de X (Twitter), el equipo fronterizo compartió un video de ‘Morita’ trabajando en el campo, incluso realizando dominadas con el balón, una señal clara de que su recuperación va por buen camino tras meses fuera de actividad.

Mora no ha tenido minutos oficiales en Liga MX desde enero del 2026, situación que lo mantuvo alejado de la competencia durante la mayor parte del Clausura y con actividad de la Selección Mexicana.

Xolos llevó su recuperación con calma pensando en 2026

Dentro de Xolos, la prioridad siempre fue clara: no acelerar su regreso. El cuerpo técnico y médico trabajó con un plan específico para que Gilberto Mora pudiera recuperarse al 100% y llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de 2026.

Por ello, el mediocampista no fue considerado durante las 12 jornadas disputadas del torneo, apostando más por su plenitud física que por una reincorporación apresurada.

Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7

Mora vuelve al radar rumbo al Mundial

Con su regreso a los entrenamientos, Mora comienza a recuperar terreno de cara al Mundial. Si logra retomar ritmo competitivo en las próximas semanas, su nombre podría volver a tomar fuerza dentro de la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Xolos vuelve a la acción en Liga MX, cuando reciban a los Tigres el 3 de abril, por lo que la presencia del regreso a los terrenos de juego de Gilberto Mora está más que garantizada.