"No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana

Julian Quiñones aseguró que tiene una "muy buena" relación con Javier Aguirre y puso fin a los rumores que lo señalan de tener problemas con el director técnico de la Selección Mexicana. En entrevista con TUDN, el atacante de Al-Qadisiya descartó sentirse relegado por parte del 'Vasco' y aseguró que está listo para la que venga con el Tri.

"Son imaginaciones de la gente que tira rumores donde no lo hay, yo siempre he estado preparado para lo que venga, trabajando y eso es lo que me hace sentir confiado de que estoy a un paso de estar en un Mundial, el trabajo es fundamental, es lo que te marca si vas o no", declaró Quiñones, quien enfatizó que tiene buena relación con el estratega mexicano.

“Tenemos muy buena relación, hablamos de lo más importante, de adentro del campo, de cómo me siento, me da muchas palabras de aliento porque, quieras o no, todo este margen marca, porque a veces el jugador duda, pierde confianza, entonces él ayuda a que tenga confianza, de que yo no tenga que demostrarle nada a nadie, que soy el jugador que soy y por ende daré lo mejor de mí”, señaló el delantero del Al-Qadisiya.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana en el amistoso contra Portugal | MEXSPORT

¿Centro delantero o extremo? Quiñones responde

Sobre el debate que ha desatado su posición, ya que en su club juega como punta y no como extremo por izquierda, función que asume con el Tri, Quiñones reconoció que a él le gusta hacer goles, pero que no le molesta estar de extremo. "Me gusta en el sentido de no estar pegado tanto a la banda, me gusta estar más por dentro, pero me sentí bien, cuando tenemos la pelota me siento importante".

"Tengo mucho recorrido defensivo y eso hace que sea plurifuncional, que puedo jugar de delantero, de extremo cuando lo necesiten y eso me abre las puertas para muchas posibilidades de estar al Mundial", y por último mencionó que su compromiso está le toque jugar en la posición que sea. "Vamos a competir, primero que todo por ir al Mundial, ya después vemos posición, lo veremos paso a paso".

Julián Quiñones en la llegada de la Selección Mexicana para el amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Los números de Julián Quiñones con la Selección Mexicana

Fue en noviembre de 2023, para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf que Quiñones recibió su primer llamado al Tri. En ese entonces, Jaime Lozano todavía estaba al frente del combinado mexicano y con el cual, en total sumó minutos en ocho partidos de 11 posibles.

Mientras que con Aguirre ha tenido actividad en 11 compromisos de 25 posibles. En los últimos diez juegos fue llamado solo en dos ocasiones, en los amistosos ante Ecuador y Colombia en octubre 2025, ya que tuvo que recuperarse por una lesión en el muslo, además que a los tres juegos de enero de este año no podía viajar por ser fuera de Fecha FIFA.

Javier Aguirre y Julian Quiñones en el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador | MEXSPORT