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Futbol

Tri infantil llamará a dos 'europeos' de gran futuro: descubre quiénes son

Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 | IMAGO 7
Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 | IMAGO 7
10:24 - 31 marzo 2026
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La Selección Mexicana ya se prepara con miras a futuro desde las fuerzas básicas

La Selección Nacional Sub-15 se integrará con jugadores que han aceptado jugar por México, aun cuando alguno de sus padres no sea de dicha nacionalidad. El nuevo elemento que ya le dijo "sí" al equipo verde es un jugador nacido en Bulgaria, pero con ascendencia mexicana.

​El futbolista, quien será llamado en la lista de abril, juega en el PFC Levski Sofia y su nombre es Landon Yescas. Su padre es de Sonora, su mamá es de Bulgaria y él funge como mediocampista.

​El equipo nacional Sub-15 enfrentará en San Diego a Estados Unidos y para ello, en abril, se lanzará la convocatoria con otra novedad, pero ésta del balompié italiano, pues también será llamado Matteo Zenacca en lo que será su primera convocatoria al representativo nacional.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 en celebración | IMAGO 7
Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 en celebración | IMAGO 7

​Caso Matteo Zenacca

​Su madre es mexicana y se casó con un italiano. De ahí que el zaguero se encuentre en el Milan, club que ha seguido de cerca su desarrollo en las fuerzas básicas.

​De acuerdo con sus familiares, gente de selecciones menores se acercó a la familia y la convencieron de dar el "sí" por México, por lo que de un momento a otro se daría una posible convocatoria, misma que podría llegar en abril próximo.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 en un torneo de 2025 | IMAGO 7
Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 en un torneo de 2025 | IMAGO 7

​"Matteo está feliz. Él, obviamente, se siente mexicano y está orgulloso de que, en caso de ser llamado, juegue por México", expresó un familiar cercano que vive en México, quien asegura que el zaguero tiene buen pie y técnica, además de un físico respetable y gran fuerza.

​En caso de que sea llamado al Tri infantil, Zenacca podría venir en el mes de abril para comenzar su historia con México. Mientras tanto, busca mantenerse en el Milan. Cabe destacar que el joven admira mucho a Santiago Giménez, quien actualmente milita en la liga italiana y es uno de sus referentes.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 y cuerpo técnico en 2025 | IMAGO 7
Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 y cuerpo técnico en 2025 | IMAGO 7
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