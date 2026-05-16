¡Se olvida de JRF! Faitelson revela quien es su verdadero "más grande maestro"

David Faitelson tiene nuevo maestro dentro del periodismo deportivo; el ahora analista de TUDN, parece haber olvidado a José Ramón Fernández, tras resaltar en el Día del Maestro a Francisco Javier González como uno de los más grandes maestros que ha tenido en su trayectoria.

¿Qué pasó con Faitelson?

A través de su cuenta de X, el exelemento de ESPN compartió un momento en el que el Director Consejo Editorial de TUDN aparece con numerosos alumnos dando una clase y compartiendo experiencias de “El 86”.

“Día del Maestro”. @FJG_TD es uno de los más grandes “maestros” que he tenido en mi trayectoria. Muchas felicidades, Francisco y gracias por mostrarme el camino y por permitirme seguir aprendiendo de ti todos los días…” resalta en su red social.

David Faitelson durante una transmisión | MEXSPORT

Aunado a los comentarios, aparece citando al evento que comparte Francisco Javier González el cual acompaña con una serie de imágenes y un video explicando ante estudiantes: “Se llenó el patio de miradas curiosas, preguntando cómo se escribe un libro.”

“Hablarles de “El 86” fue una oportunidad de conocer a niños de 11 y 12 años en @woodland_school cuyo amor a la lectura se fomenta cada año con la feria del libro de la escuela. Fue una aventura”, menciona.

Francisco Javier González durante una transmisión en Rusia | X:@FJG_TD

La reconciliación con Joserra

Cabe mencionar, que en la Votación Internacional del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca, ocurrió lo impensado. En medio de reconocimiento para Joserra, David Faitelson se paró y le ofreció una disculpa al hombre que llamó su "maestro".

El analista de TUDN hizo las paces con su 'maestro': "Quiero extenderle la mano a mi maestro, podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido", comenzó David con la voz quebrada. "Públicamente, si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa".

José Ramón Fernández y David Faitelson | Captura de pantalla