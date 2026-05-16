Esta es la agenda de partidos de hoy 16 de mayo

El sábado 16 de mayo, día de la Virgen María, promete ser un auténtico maratón deportiva con actividad desde muy temprano y encuentros que reunirán a gigantes del futbol internacional, beisbol y la Liga de Expansión MX y por su puesto la Liga MX. La cartelera destaca por la presencia de finales, partidos decisivos y duelos históricos que paralizarán a millones de aficionados alrededor del mundo.

Futbol europeo y más

La actividad arrancará en Inglaterra con una espectacular Final de la FA Cup entre Chelsea FC y Manchester City FC. El conjunto londinense intentará sumar otro título a sus vitrinas, mientras que el equipo dirigido por Pep Guardiola buscará confirmar su dominio reciente en el futbol inglés. El duelo luce como uno de los más atractivos del día por la calidad de plantillas y el estilo ofensivo de ambos clubes.

Más tarde, el futbol asiático tendrá protagonismo con la AFC Champions League Two, donde Al-Nassr FC enfrentará al conjunto de Gwangju FC. Todas las miradas estarán puestas en el cuadro saudí, que continúa consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos del continente gracias a sus figuras internacionales y su poder ofensivo.

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | @ AlNassrFC

En España también habrá un choque imperdible con la Final de la Copa de la Reina entre FC Barcelona Femení y Atlético de Madrid Femenino. El Barcelona parte como favorito debido a su dominio reciente en el futbol femenino europeo, aunque las colchoneras buscarán romper los pronósticos y quedarse con el campeonato.

El beisbol tendrá presencia con un duelo de Grandes Ligas entre Philadelphia Phillies y Pittsburgh Pirates. Los Phillies intentarán seguir consolidándose como protagonistas de la temporada, mientras que Pittsburgh buscará aprovechar su localía para frenar a una de las ofensivas más peligrosas de la MLB.

PNC Park, casa de los Pittsburgh Pirates | AP

La Liga Mexicana de Beisbol también ofrecerá emociones con el enfrentamiento entre Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos del México. El clásico promete un ambiente espectacular, especialmente por el gran momento que vive la novena escarlata, una de las favoritas para pelear nuevamente por el título.

¿Cuáles son los partidos del futbol mexicano?

En el futbol mexicano, la Liga de Expansión MX tendrá un compromiso importante entre Tepatitlán FC y Club Atlético La Paz. Ambos equipos buscarán sumar puntos fundamentales en una competición que cada vez gana mayor intensidad y competitividad.

La jornada cerrará con uno de los partidos más esperados por la afición mexicana: Club Deportivo Guadalajara frente a Cruz Azul en la Liga MX. El duelo entre rojiblancos y cementeros genera enorme expectativa por la rivalidad, la presión mediática y lo mucho que está en juego rumbo a la recta final del torneo.

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

Chelsea vs Manchester City — FA Cup — 08:00 H — HBO Max, TNT Sports y FOX One

Al-Nassr vs Gwangju FC — AFC Champions League Two — 12:15 H — Disney+ Premium y ESPN 3

Barcelona Femení vs Atlético de Madrid Femenino — Copa de la Reina — 13:00 H — Disney+ Premium y ESPN

Philadelphia Phillies vs Pittsburgh Pirates — MLB — 14:05 H — FOX y FOX One

Tigres de Quintana Roo vs Diablos Rojos del México — LMB — 16:00 H — LMB TV, Disney+ Premium y ESPN 3

Tepatitlán FC vs Atlético La Paz — Liga de Expansión MX — 19:00 H — Disney+ Premium y ESPN 2