Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Exseleccionado mexicano cuestiona los abucheos a México: "Nosotros tuvimos mucho apoyo, fue muy importante"

Afición mexicana durante la Copa Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT
Afición mexicana durante la Copa Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 21:28 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La leyenda de las Chivas Rayadas del Guadalajara se pronunció en contra de los abucheos y críticas a la Selección Mexicana

México y Portugal empataron a cero en el partido amistoso FIFA qué significó la gran reinauguración del Estadio Azteca. Durante el partido se presentaron varios acontecimientos con el público presente que han dividido opiniones.

México durante el partido con Portugal l MEXSPORT

Pese a que México no perdió ni fue goleado por los lusitanos, el funcionamiento del equipo no fue del agrado de la afición mexicana, quienes inmediatamente hicieron saber su sentir sobre el desempeño del combinado nacional en el campo.

Abucheos, el famoso grito homofóbico, 'Olés' en contra del combinado nacional fueron las muestras de inconformidad de parte de los aficionados que pudieron presenciar el juego.

Fernando Quirarte en una conferencia de prensa l MEXSPORT

El apoyo es muy importante

Personas del medio y exfutbolistas han dividido opiniones sobre si estuvo bien o mal el actuar de los fanáticos mexicanos contra su equipo nacional. Entre las exleyendas que dio su opinión, estuvo Fernando Quirarte, exleyenda de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Quirarte comparó la reacción del público con la Selección Mexicana de hoy, con el equipo nacional del Mundial de 1986, hablando que en este último, la gente se solidarizó mucho con el combinado azteca y eso fue muy importante para dar un buen papel.

Afirma que realmente la afición puede hacer lo que quiera en un estadio siempre y cuando tenga comportamientos correctos, pero aún así condenó los reclamos de los fanático.

Es triste que la afición no esté apoyando a la Selección. En el 86 nosotros tuvimos mucho apoyo y eso fue muy importante.
Fernando Quirarte en un evento en 2023 l MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
00:06 Agenda deportiva martes 31 de marzo 2026
00:01 A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine
00:00 Portada RÉCORD 31 de marzo de 2026
23:35 Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca
23:08 Ghana, rival de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, se queda sin técnico
22:56 Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?
22:32 Mbappé coquetea con la NBA. ¿Se retira?
22:31 Marruecos emprenderá acciones legales contra Senegal por presentar trofeo de la Copa Africana de Naciones
22:20 Impostor se hace pasar por Xavier McKinney, jugador de los Packers, y estafa a prestamista
21:54 ¡Todo un fan! Neymar Jr. apoyó a Brasil en su partido ante Francia
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
2
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
3
Futbol Javier Aguirre asegura que el duelo ante Bélgica es la última prueba para su convocatoria rumbo al Mundial 2026
4
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
5
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
6
Futbol Marta Alemany tras su heroica atajada con Querétaro: "Me quité como cincuenta mochilas de mi espalda"
Te recomendamos
Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT
Futbol
31/03/2026
Agenda deportiva martes 31 de marzo 2026
A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine
Futbol
31/03/2026
A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine
Portada RÉCORD 31 de marzo de 2026 | RÉCORD
Portada del día
31/03/2026
Portada RÉCORD 31 de marzo de 2026
Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca
Futbol
30/03/2026
Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca
Deniz Undav de Alemania se enfrenta a Jonas Adjetey de Ghana en un amistoso | AP
Futbol
30/03/2026
Ghana, rival de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, se queda sin técnico
Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?
Futbol
30/03/2026
Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?