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Exseleccionado mexicano cuestiona los abucheos a México: "Nosotros tuvimos mucho apoyo, fue muy importante"
México y Portugal empataron a cero en el partido amistoso FIFA qué significó la gran reinauguración del Estadio Azteca. Durante el partido se presentaron varios acontecimientos con el público presente que han dividido opiniones.
Pese a que México no perdió ni fue goleado por los lusitanos, el funcionamiento del equipo no fue del agrado de la afición mexicana, quienes inmediatamente hicieron saber su sentir sobre el desempeño del combinado nacional en el campo.
Abucheos, el famoso grito homofóbico, 'Olés' en contra del combinado nacional fueron las muestras de inconformidad de parte de los aficionados que pudieron presenciar el juego.
El apoyo es muy importante
Personas del medio y exfutbolistas han dividido opiniones sobre si estuvo bien o mal el actuar de los fanáticos mexicanos contra su equipo nacional. Entre las exleyendas que dio su opinión, estuvo Fernando Quirarte, exleyenda de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Quirarte comparó la reacción del público con la Selección Mexicana de hoy, con el equipo nacional del Mundial de 1986, hablando que en este último, la gente se solidarizó mucho con el combinado azteca y eso fue muy importante para dar un buen papel.
Afirma que realmente la afición puede hacer lo que quiera en un estadio siempre y cuando tenga comportamientos correctos, pero aún así condenó los reclamos de los fanático.
Es triste que la afición no esté apoyando a la Selección. En el 86 nosotros tuvimos mucho apoyo y eso fue muy importante.