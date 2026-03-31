¿Cómo le va al Tricolor contra Bélgica?, lo que dicen los antecedentes te sorprenderá

La Selección mexicana se mide en su segundo compromiso de esta Fecha FIFA a Bélgica, en el Soldier Field, de Chicago, en lo que será apenas el octavo enfrentamiento histórico entre ambos representativos en duelos de nivel mayor.

Son siete los antecedentes entre el Tri y los Diablos Rojos, cuatro amistosos y tres oficiales y el balance es positIvo para los Verdes.

Chucky Lozano contra Bélgica en 2017 l MEXSPORT

Cuál es el balance del Tri vs Bélgica

Contra todo pronóstico al tratarse de un rival europeo de primera línea, la Selección mexicana domina la rivalidad ante Bélgica, con tres triunfos, dos empates y dos derrotas, con nueve goles a favor y 11 en contra; sin embargo, la escuadra nacional arrastra una racha de tres duelos en fila sin vencer a los Diablos Rojos.

Una historia de 57 años

Este próximo 16 de abril se cumplirán 57 años del primer enfrentamiento entre México y Bélgica. En 1969, el Tricolor se llevó una derrota 2-0 en cotejo amistoso, en el Estadio Heysel, de Bruselas.

Los anotadores belgas fueron Wilfried Puis (42') y Paul Van Himst (72'), ante el marco defendido por Ignacio 'Cuate' Calderón. Este partido fue el tercero de una gira europea del combinado azteca, en los dos primeros enfrentaron a Portugal (0-0), Luxemburgo (1-2).

Posteriormente, los belgas devolvieron la visita el mismo año, el 5 de noviembre, en el Estadio Azteca, donde México se impuso 1-0, con el tanto de Alberto Onofre al minuto 2, para emparejar la naciente rivalidad.

'Clientes' en Mundiales

Curiosamente en Mundiales, la selección belga es la tercera a la que más ocasiones ha enfrentado en la máxima justa futbolística el Tricolor que se mantiene invicto, con dos triunfos y un empate, todos de los partidos de Primera Fase.

En México 1970, los anfitriones se impusieron 1-0 con gol de penalti de Gustavo 'Halcón' Peña (14'), en el Estadio Azteca.

El capitán de México Gustavo 'Halcón' Peña (der.) saluda al de Bélgica, Paul Van Himst, en México 1970. l MEXSPORT

Dieciseis años después, nuevamente en casa, en México 1986 y en el mismo Coloso de Santa Úrsula, en el debut de ambos en esta edición, el Tricolor ganó 2-1 con goles de Fernando Quirarte (23') y Hugo Sánchez (39'), en el único tanto del 'Pentapichichi' en Copas del Mundo; por los belgas descontó Erwin Vandenbergh (45').

El plantel completo del Tricolor, en México 1986. l MEXSPORT

En Francia 1998, la tercera cita mundialista, un trepidante empate 2-2 en el Parc Lescure, de Burdeos. Los europeos se fueron al frente 2-0, con doblete de Marc Wilmots (42' y 47'), pero los dirigidos de Manuel Lapuente respondieron con coraje y futbol para igualar con un penalti de Alberto García Aspe (55') y el 'Gol imposible' de Cuauhtémoc Blanco (62').

Luis Hernández disputa el balón con Eric Deflandre, en Francia 1998. l MEXSPORT

En Amistosos, domina Bélgica

Los otros dos choques restantes, son un par de amistosos en suelo europeo. El 2 de junio de 1990, en Heysel, México se llevó una goleada 3-0 ante Bélgica que se preparaba para Italia 1990, justa donde el Tricolor no asistió por el castigo por los 'Cachirules'.

Doblete de Marc Degryse (36' y 38') y Bruno Versave (50'), doblegaron a Pablo Larios, el arquero mexicano más goleado por los belgas, con cuatro anotaciones.

Chucky Lozano le marcó doblete a Bélgica en el amistoso de 2017. l MEXSPORT

Finalmente, el antecedente más reciente, en el remozado Estadio Rey Balduino (antes Heysel), de Bruselas, el 10 de noviembre de 2017, con un espectacular empate 3-3. Un penalti de Andrés Guardado (38') y doblete de 'Chucky' Lozano (56' y 60'), pusieron al borde del triunfo a los mexicanos, pero los Diablos Rojos respondieron con Eden Hazard (17') y un par de anotaciones de Romelu Lukaku (55' y 70').

Andrés Guardado anotó de penalti contra Bélgica, en el Amistoso de 2017. l MEXSPORT

Ahora, en el octavo enfrentamiento, el segundo en territorio neutral, el Tricolor tiene la oportunidad de ampliar su dominio sobre Bélgica, que a su vez sale como favorito para buscar emparejar la rivalidad.

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