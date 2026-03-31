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¿Cómo le va al Tricolor contra Bélgica?, lo que dicen los antecedentes te sorprenderá
La Selección mexicana se mide en su segundo compromiso de esta Fecha FIFA a Bélgica, en el Soldier Field, de Chicago, en lo que será apenas el octavo enfrentamiento histórico entre ambos representativos en duelos de nivel mayor.
Son siete los antecedentes entre el Tri y los Diablos Rojos, cuatro amistosos y tres oficiales y el balance es positIvo para los Verdes.
Cuál es el balance del Tri vs Bélgica
Contra todo pronóstico al tratarse de un rival europeo de primera línea, la Selección mexicana domina la rivalidad ante Bélgica, con tres triunfos, dos empates y dos derrotas, con nueve goles a favor y 11 en contra; sin embargo, la escuadra nacional arrastra una racha de tres duelos en fila sin vencer a los Diablos Rojos.
Una historia de 57 años
Este próximo 16 de abril se cumplirán 57 años del primer enfrentamiento entre México y Bélgica. En 1969, el Tricolor se llevó una derrota 2-0 en cotejo amistoso, en el Estadio Heysel, de Bruselas.
Los anotadores belgas fueron Wilfried Puis (42') y Paul Van Himst (72'), ante el marco defendido por Ignacio 'Cuate' Calderón. Este partido fue el tercero de una gira europea del combinado azteca, en los dos primeros enfrentaron a Portugal (0-0), Luxemburgo (1-2).
Posteriormente, los belgas devolvieron la visita el mismo año, el 5 de noviembre, en el Estadio Azteca, donde México se impuso 1-0, con el tanto de Alberto Onofre al minuto 2, para emparejar la naciente rivalidad.
'Clientes' en Mundiales
Curiosamente en Mundiales, la selección belga es la tercera a la que más ocasiones ha enfrentado en la máxima justa futbolística el Tricolor que se mantiene invicto, con dos triunfos y un empate, todos de los partidos de Primera Fase.
En México 1970, los anfitriones se impusieron 1-0 con gol de penalti de Gustavo 'Halcón' Peña (14'), en el Estadio Azteca.
Dieciseis años después, nuevamente en casa, en México 1986 y en el mismo Coloso de Santa Úrsula, en el debut de ambos en esta edición, el Tricolor ganó 2-1 con goles de Fernando Quirarte (23') y Hugo Sánchez (39'), en el único tanto del 'Pentapichichi' en Copas del Mundo; por los belgas descontó Erwin Vandenbergh (45').
En Francia 1998, la tercera cita mundialista, un trepidante empate 2-2 en el Parc Lescure, de Burdeos. Los europeos se fueron al frente 2-0, con doblete de Marc Wilmots (42' y 47'), pero los dirigidos de Manuel Lapuente respondieron con coraje y futbol para igualar con un penalti de Alberto García Aspe (55') y el 'Gol imposible' de Cuauhtémoc Blanco (62').
En Amistosos, domina Bélgica
Los otros dos choques restantes, son un par de amistosos en suelo europeo. El 2 de junio de 1990, en Heysel, México se llevó una goleada 3-0 ante Bélgica que se preparaba para Italia 1990, justa donde el Tricolor no asistió por el castigo por los 'Cachirules'.
Doblete de Marc Degryse (36' y 38') y Bruno Versave (50'), doblegaron a Pablo Larios, el arquero mexicano más goleado por los belgas, con cuatro anotaciones.
Finalmente, el antecedente más reciente, en el remozado Estadio Rey Balduino (antes Heysel), de Bruselas, el 10 de noviembre de 2017, con un espectacular empate 3-3. Un penalti de Andrés Guardado (38') y doblete de 'Chucky' Lozano (56' y 60'), pusieron al borde del triunfo a los mexicanos, pero los Diablos Rojos respondieron con Eden Hazard (17') y un par de anotaciones de Romelu Lukaku (55' y 70').
Ahora, en el octavo enfrentamiento, el segundo en territorio neutral, el Tricolor tiene la oportunidad de ampliar su dominio sobre Bélgica, que a su vez sale como favorito para buscar emparejar la rivalidad.
Todos los partidos México vs Bélgica
FECHA
TIPO
RESULTADO
DT MÉXICO
16/04/69
Amistoso
Bélgica 2-0 México
Ignacio Trelles
05/11/69
Amistoso
México 1-0 Bélgica
Raúl Cárdenas
11/06/70
Mundial México 1970
México 1-0 Bélgica
Raúl Cárdenas
03/06/86
Mundial México 1986
México 2-1 Bélgica
Bora Milutinovic
02/06/90
Amistoso
Bélgica 3-0 México
Manuel Lapuente
20/06/98
Mundial Francia 1998
Bélgica 2-2 México
Manuel Lapuente
10/11/17
Amistoso
Bélgica 3-3 México
Juan Carlos Osorio