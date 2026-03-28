¡Humillados! Bélgica aplasta 5-2 a Estados Unidos

La selección de Bélgica firmó una actuación contundente en territorio estadounidense tras imponerse 2-5 a Estados Unidos, en un duelo que terminó por desmoronar el planteamiento de Mauricio Pochettino. Con un doblete de Dodi Lukebakio y un funcionamiento colectivo preciso, los europeos dieron una exhibición ofensiva que dejó sin respuesta a los locales.

El regreso de Kevin De Bruyne fue uno de los grandes focos del encuentro. Tras más de medio año fuera, el mediocampista retomó el mando del equipo dirigido por Rudi García, distribuyendo el balón con inteligencia y generando peligro constante. Aunque no marcó, su influencia fue determinante para inclinar el partido del lado visitante.

Gol de Bélgica contra Estados Unidos en partido amistoso I AFP

Estados Unidos golpea primero, pero no resiste

El conjunto de Mauricio Pochettino sorprendió con ajustes tanto en nombres como en esquema, apostando por una línea de cuatro defensores y velocidad por las bandas. La estrategia parecía dar resultado cuando Weston McKennie aprovechó un tiro de esquina para abrir el marcador, tras un centro preciso de Antonee Robinson.

Antes del descanso, el partido cambió de rumbo. Zeno Debast apareció con un potente disparo desde fuera del área para empatar el encuentro, luego de un rechace del arquero. Ese tanto marcó el inicio de la caída estadounidense, que no logró recomponerse tras el golpe anímico.

Selección de Bélgica tras anotar gol en amistosos vs Estados Unidos I AFP

Bélgica impone su jerarquía en el complemento

Para la segunda mitad, Bélgica fue ampliamente superior. Amadou Onana culminó una jugada bien elaborada para firmar la remontada, mientras que Charles De Ketelaere amplió la ventaja desde el punto penal, dejando en evidencia las carencias defensivas del rival.

Afición de Estados Unidos en el amistosos vs Bélgica I x:@USMNT

La exhibición se redondeó con el protagonismo de Dodi Lukebakio, quien primero anotó con una jugada individual desde la banda derecha y después selló su doblete para poner cifras definitivas. Aunque Patrick Agyemang descontó en la recta final, el daño ya estaba hecho y el marcador reflejó la amplia superioridad europea.

Con este resultado, Bélgica manda un mensaje claro de cara a sus próximos compromisos, mientras que Estados Unidos deberá replantear su funcionamiento si quiere competir ante rivales de mayor jerarquía.