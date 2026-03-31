México vs Bélgica: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA?

Prueba de fuego rumbo a la Copa del Mundo 2026. Tras el empate sin goles contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca), la Selección Mexicana tendrá otra prueba de fuego esta semana contra Bélgica, en el cierre de la Fecha FIFA.

El equipo de los Diablos Rojos llega a este compromiso luego de remontar y golear 2-5 a la Selección de Estados Unidos, por lo que no será una prueba sencilla para México. Zeno Debast, Amadou Onana, Charles De Ketelaere y Dodi Lukébakio, con un doblete, fueron los anotadores del equipo belga.

Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Por su parte, México llega tras el mencionado empate sin goles ante Portugal, juego que dejó insatisfecha a la afición azteca y nuevamente encendió las críticas al equipo de Javier Aguirre. De modo que el Tri tendrá que buscar una mejora importante para el compromiso en el Soldier Field para despejar dudas.

Historial entre la Selección de México y Bélgica

Será la octava ocasión en que estas dos selecciones se enfrenten, por ahora con el balance a favor del Tri, que tiene tres triunfos y dos empates, por apenas dos derrotas. No obstante, México llega con tres juegos al hilo sin ganar, con una derrota 3-0 y dos empates consecutivos.

Kevin de Bruyne se enfrenta a Andrés Guardado en el amistoso entre Bélgica y México en 2017 | IMAGO 7

Su más reciente igualada fue en un amistoso el 10 de noviembre de 2017, por marcador 3-3 en Koning Boudewijn Stadion. Eden Hazard adelantó al equipo europeo en aquella ocasión al minuto 17, pero al 38' Andrés Guardado hizo el del empate.

En la segunda mitad, Romelu Lukaku recuperó la ventaja al 55' y un minuto más tarde Hirving Lozano empató de nuevo el compromiso. El 'Chucky' apareció de nuevo al 60' para darle la ventaja al Tri, pero el atacante belga sentenció el 3-3 al minuto 70.

Andrés Guardado e Hirving Lozano en celebración en el amistoso contra Bélgica en 2017 | IMAGO 7

En lo que respecta a la última victoria de México ante Bélgica, hay que remontarse hasta la Copa Mundial México 1986, en la Fase de Grupos. En dicha ocasión, el Tri se impuso 1-2 con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez, mientras que Erwin Vandenbergh hizo el tanto del descuento.

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