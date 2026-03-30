Reportan más problemas de visibilidad en el Estadio Banorte

La reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte y próximamente Estadio Ciudad de México, quedó marcada por un gris empate entre la Selección Mexicana y Portugal, pero también por la polémica generada en redes sociales por la remodelación del inmueble.

Desde las primeras imágenes que se hicieron virales, aficionados comenzaron a expresar su inconformidad, principalmente por problemas relacionados con la comodidad y la visibilidad en distintas zonas del estadio.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

Aficionados señalan fallas en comodidad y visibilidad

Uno de los principales reclamos se centró en los asientos de la zona baja, donde varios asistentes reportaron incomodidades que afectaron su experiencia durante el partido inaugural tras la reapertura.

La necesidad de levantarse constantemente se volvió una constante entre los asistentes, generando molestias y dificultando seguir el encuentro con normalidad en varios sectores del inmueble.

En la parte alta del estadio, la situación no fue muy distinta, ya que también se reportó poca visibilidad, lo que incrementó las críticas hacia la remodelación del histórico recinto.

No solo en las primeras filas, hay más zonas del Estadio Banorte que no se ve nada: pic.twitter.com/qJmQAfRmxR — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 30, 2026

Reapertura del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

A pesar de los señalamientos, no todo fue negativo, ya que algunos aficionados destacaron que otras zonas del estadio lucen completamente renovadas, con mejoras notables en infraestructura.

Las imágenes compartidas en redes también mostraron áreas que fueron calificadas como modernas e incluso "casi perfectas", lo que generó opiniones divididas entre los asistentes.

Pese a las críticas, la reapertura del Estadio Azteca fue considerada un paso importante rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde será una de las sedes principales.