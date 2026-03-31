Javier Aguirre analiza posible rival de México rumbo al Mundial 2026

En la antesala del partido amistoso frente a Bélgica, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dejó ver que ya tiene en la mira a los posibles rivales del Tri en la fase de grupos del Mundial 2026. El estratega mexicano sigue de cerca el duelo entre Dinamarca y la República Checa, equipos que disputarán el último boleto del Grupo A.

El 'Vasco' confirmó que su cuerpo técnico ya realiza un análisis detallado de ambos conjuntos europeos, destacando sus diferencias pero también su nivel competitivo. Para Aguirre, se trata de selecciones con jugadores consolidados en el futbol europeo, lo que eleva el grado de dificultad para cualquier rival.

"Tenemos gente observándolos. Yo vi los dos partidos. Son distintos, desde luego todos juegan en Europa, son verticales, tienen calidad individual", explicó el entrenador, dejando claro que el seguimiento es minucioso.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en duelo ante Portugal | IMAGO7

¿Quién será el rival de México en el Grupo A del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Dinamarca y República Checa será clave para definir al último integrante del grupo donde estará México. Aguirre consideró que el factor de la localía podría inclinar la balanza, ya que el partido se disputará en territorio checo.

"El hecho de jugar en casa puede pesar",señaló el técnico, quien no descartó que ese elemento sea determinante en un duelo que luce parejo en el papel. Sin embargo, evitó inclinarse por alguno de los dos equipos.

Más allá del rival que resulte ganador, Aguirre dejó en claro que su prioridad no está en el repechaje, sino en preparar al equipo para enfrentar a los primeros adversarios confirmados.

Selección Mexicana | IMAGO7

México prioriza a Sudáfrica y Corea antes de pensar en Europa

El estratega fue enfático al señalar que el enfoque inmediato está en Sudáfrica, primer rival del Tricolor en el Mundial, y posteriormente en Corea. El análisis del tercer oponente llegará en su momento.

"Estoy pensando en Sudáfrica y poniendo toda la energía en ello. Luego veremos cómo afrontar a Corea y, al último, a este rival", comentó Aguirre, mostrando una planificación escalonada.

El técnico mexicano reiteró que no tiene preferencia por enfrentar a Dinamarca o República Checa, ya que su objetivo es formar un equipo sólido capaz de competir contra cualquier selección.