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Futbol

Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca

Michal Sadílek, con República Checa | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:35 - 30 marzo 2026
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El jugador de República Checa tiene en la mente obtener su pase al Mundial

La posibilidad de enfrentar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ya genera expectativas en Europa. El mediocampista checo Michal Sadílek reconoció que medirse al Tri sería un reto importante, aunque dejó claro que, por ahora, toda la atención de su equipo está centrada en el decisivo partido contra Dinamarca en el repechaje.

El jugador del Slavia Praga habló sobre el posible cruce con México en el Grupo A, donde ya están instaladas selecciones como Sudáfrica y Corea del Sur. Sin embargo, evitó adelantarse y subrayó que el objetivo inmediato es asegurar el boleto al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Michal Sadílek, con Slavia Praga | AFP

México, un rival complicado con apoyo local

Sadílek no dudó en destacar el nivel competitivo del combinado mexicano, especialmente por el respaldo que tendrá como anfitrión en la Copa del Mundo. Para el mediocampista, ese factor podría marcar diferencia en un eventual enfrentamiento.

“Será un gran honor. México con su afición en la grada, con su apoyo, será difícil”, señaló en entrevista para TUDN, dejando entrever el respeto que existe hacia el equipo tricolor en el entorno europeo.

El futbolista también mencionó que el posible duelo ante México sería en la Fase de Grupos, lo que añadiría presión a un partido que podría ser determinante en las aspiraciones de ambas selecciones.

Michal Sadílek, con Slavia Praga | AFP

República Checa busca volver al Mundial tras 20 años

Más allá de las proyecciones, Sadílek enfatizó que el presente de su selección pasa por el compromiso ante Dinamarca, un duelo que definirá su regreso a una Copa del Mundo después de dos décadas de ausencia.

Hace 20 años que la República Checa participó por última vez en un Mundial. Es un momento importantísimo para el futbol checo”, afirmó, resaltando la relevancia histórica del encuentro.

República Checa | AP

El mediocampista confía en que jugar como local será un factor clave para inclinar la balanza a su favor y sellar la clasificación. De lograrlo, su selección se integraría a un grupo que promete alta competencia desde la fase inicial.

Además, Sadílek recordó su vínculo con el futbol mexicano a través de su paso por el PSV Eindhoven, donde coincidió con Richie Ledezma, actual jugador de Chivas. Este antecedente suma un componente personal a un posible enfrentamiento en el Mundial.

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