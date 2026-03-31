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Futbol

FIFA libera boletos hospitality para el México vs Sudáfrica desde 240 mil pesos y más partidos del Mundial 2026

¡Partidazo! México y Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026 | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 12:24 - 31 marzo 2026
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El partido inaugural en el Estadio Banorte ya tiene costo para esa zona

La FIFA ha liberado boletos hospitality para el juego inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, entre la Selección Mexicana y Sudáfrica; ademas de otros partidos que resaltan con sus respectivos precios a través de la página del máximo organismo.

El primero de ellos (Partido inaugural) es de 242 mil 458 pesos mexicanos; otro que destaca es el encuentro entre Corea del Sur vs Ganador del Playoff Europeo D que se realizará en Guadalajara con la cantidad de 34 mil 200, siendo los principales hasta el momento.

Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT
Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT

Mientras que, en el Grupo F destaca el encuentro entre el ganador del Playoff Europeo B vs Túnez, también en Guadalajara, con los 61 mil 350 pesos; Uzbekistan vs Colombia (Estadio Banorte) con 53 mil 200 pesos son los que destacan al momento.

¿Cuáles son los precios para los otro juegos de México?

México ante Corea del Sur (Estadio Guadalajara) destaca con valor de 53 mil 548 pesos y finalmente el duelo ante el Ganador del Playoff Europeo D tiene un costo de 88 mil 500, todo esto dentro de la Fase de Grupos para el seleccionado mexicano.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

Precios para el Mundial 2026

El boleto más barato en cuanto al primer juego de la Copa del Mundo, ronda los 19 mil pesos, mientras que el más costoso está en 44 mil. Por su parte, la Gran final en New Jersey tendrá un valor mínimo de 78 mil 255 en la zona más accesible, mientras que los más caros están en la parte baja, los cuales van desde 104 mil 250 a los 162 mil 315.

En contraste a la inauguración y la final, los boletos para disfrutar de las diferentes etapas del Mundial 2026 no son del todo ‘descabelladas’, aunque si depender del tipo de instancias y duelos entre los equipos.En la Fase de Grupos, uno de los duelos más accesibles será el de Australia contra el Repechaje C de Europa, el cual se jugará en Vancouver y que sus boletos tendrán un valor mínimo de 2 mil 615, mientras que el más caro será de 8 mil 415.

Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT

Otro caso similar es el de Qatar contra Suiza, mismo que tendrá sede en la Bahía de San Francisco, donde su categoría 3 tiene un precio 2 mil 615  y su categoría 1 será de 8 mil 415. De igual manera el caso del Repechaje de Europa B contra Túnez en el Estadio de Monterrey.

Además de los precios más bajos, a los más altos, FIFA también presenta un punto intermedio entre ambos, con juegos que traen a las selecciones importantes y partidos interesantes. Un ejemplo sobre estos juegos es el Francia contra el repechaje de FIFA 2, el cual tendrá un precio mínimo de 4 mil 110/4 mil 955 en la categoría 3, mientras que el más caro será de 11 mil 220/13 mil 090 en la categoría 1.

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