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Figuras y promesas de la Selección de Bélgica, rival de la Selección Mexicana
La Selección de Bélgica será el próximo rival de México, en un duelo de preparación previo a la Copa del Mundo 2026 que enfrenta a un equipo en transición con el recuerdo aún vigente de su mejor generación en la historia reciente.
El conjunto europeo llega con una mezcla interesante de figuras consolidadas y jóvenes promesas que buscan abrirse paso en el escenario internacional. Entre los nombres de mayor experiencia destacan Kevin De Bruyne, cerebro del mediocampo y uno de los mejores jugadores del mundo en su posición; Axel Witsel, pieza clave por su equilibrio y recorrido; y Thomas Meunier, habitual en el esquema defensivo.
A la par, Bélgica apuesta por una nueva generación que comienza a levantar la mano. Tal es el caso de Nathan De Cat, quien milita en el Anderlecht; Mika Godts, joven talento del Ajax; y Lucas Stassin, delantero del Saint-Étienne.
¿Una Bélgica comparable a la de 2018?
La gran incógnita gira en torno a si esta versión del combinado belga puede equipararse con la que brilló en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, donde alcanzaron el tercer lugar y consolidaron su llamada “generación dorada”.
La diferencia es clara: aquel equipo contaba con futbolistas en plenitud y de mayor jerarquía internacional. Nombres como Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Yannick Carrasco y Eden Hazard marcaron una época por su experiencia, liderazgo y peso en competiciones de alto nivel.
Hoy, Bélgica vive un proceso distinto: mantiene talento, pero ya no cuenta con la misma profundidad ni con tantas figuras en su punto máximo. La renovación es evidente, y aunque el potencial está presente, el reto será consolidar a sus nuevas piezas para recuperar el protagonismo internacional.
Para México, este enfrentamiento representa una prueba de alto nivel ante un rival europeo que, pese a su transición, conserva calidad individual y una estructura competitiva. Más allá de las comparaciones con 2018, Bélgica sigue siendo un equipo exigente que pondrá a prueba el funcionamiento y las aspiraciones del conjunto tricolor y quienes vienen de vencer 5-2 a Estados Unidos.
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