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Futbol

Kevin Castañeda sueña con la Selección Mexicana, pero prioriza rendir con Xolos

Kevin Castañeda l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 07:38 - 04 abril 2026
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Tijuana se reencontró con la victoria en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX; el conjunto dirigido por Sebastián “Loco” Abreu se alzó con la victoria en casa por la mínima ante los Tigres y que los mete en la lucha por meterse entre los primeros ocho.

El gol ganador corrió a cuenta de Kevin Castañeda quien dejó sus sensaciones tras el partido en la frontera en donde resaltó la importancia de la victoria en estas alturas del campeonato ante un rival siempre complicado como son los felinos

“Hoy necesitábamos una victoria ante nuestra gente, necesitábamos una victoria para mantenernos en el objetivo que queríamos y creo que no hay mejor rival que Tigres y gracias a Dios se ganó y pudimos contribuir allí”, resaltó para FOX.

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, en lamento tras gol de Xolos | IMAGO7

Sueña con Selección Mexicana 

Kevin Castañeda aseguró que sigue trabajando para llegar en el algún momento a la Selección Mexicana; pero, fue consciente que su presente está en Xolos: “Y claro yo siempre trato de aportar lo mío si llega la posibilidad debo estar preparado y estar enfocado acá Xolos antes que la Selección (Mexicana).

Kevin Castañeda, de Xolos, en festejo de gol ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fue el partido? 

Desde el arranque, el equipo fronterizo mostró determinación para imponer condiciones en casa. Con orden en defensa y dinámica al frente, Xolos logró incomodar a unos Tigres que tardaron en asentarse sobre el terreno de juego.

Al 22’, Kevin Castañeda apareció dentro del área para definir con pierna derecha. El disparo fue colocado y contundente, imposible para Nahuel Guzmán, quien nada pudo hacer para evitar el sexto tanto del mediocampista en su cuenta personal.

Ángel Correa, detrás del balón ante Xolos | MEXSPORT

El gol le dio confianza a Tijuana, que mantuvo la intensidad y cerró espacios. Tigres, por su parte, no bajó los brazos y comenzó a adelantar líneas en busca del empate, intentando generar peligro principalmente por las bandas.

Al final, Xolos supo sufrir y defender la ventaja para quedarse con los tres puntos en casa. Mientras tanto, Tigres dejó escapar la oportunidad de sumar en la frontera y ahora deberá ajustar detalles de cara a la siguiente jornada.

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