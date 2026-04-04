¡Con rabia! Xolos derrota a Tigres por la mínima y se mete de lleno en la lucha por Liguilla

Xolos de Tijuana venció 1-0 a Tigres y se quedó con tres puntos clave en casa. Gilberto Mora no estuvo en la convocatoria, a pesar de que ya regresó a los entrenamientos con el equipo. Todo indica que el jugador aparecerá en la próxima jornada para ver actividad con el plantel.

Desde el arranque, el equipo fronterizo mostró determinación para imponer condiciones en casa. Con orden en defensa y dinámica al frente, Xolos logró incomodar a unos Tigres que tardaron en asentarse sobre el terreno de juego.

Pepe Toño Rodríguez, de Xolos, en disputa de balón ante jugadores de Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

Al 22’, Kevin Castañeda apareció dentro del área para definir con pierna derecha. El disparo fue colocado y contundente, imposible para Nahuel Guzmán, quien nada pudo hacer para evitar el sexto tanto del mediocampista en su cuenta personal.

El gol le dio confianza a Tijuana, que mantuvo la intensidad y cerró espacios. Tigres, por su parte, no bajó los brazos y comenzó a adelantar líneas en busca del empate, intentando generar peligro principalmente por las bandas.

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, en lamento tras gol de Xolos | IMAGO7

¿Cómo fue la segunda mitad?

Para la segunda mitad, el conjunto felino movió sus piezas. Ingresaron Búfalo Aguirre y Marcelo Flores en lugar de Ozziel Herrera y Henrique Simeone, buscando mayor profundidad y frescura en el ataque.

A pesar de los ajustes, las oportunidades claras fueron escasas. La más peligrosa llegó cuando Búfalo Aguirre conectó una volea dentro del área, pero su disparo se fue desviado y terminó en tiro de esquina.

Ángel Correa, de Tigres, en lamento en el partido ante Xolos en el Clausura 2026 | IMAGO7

Partido con muchas faltas

El partido también se tornó ríspido, con constantes faltas que cortaban el ritmo. Ángel Correa fue uno de los jugadores más castigados, al recibir seis infracciones, cuatro de ellas por parte de Jackson Porozo.