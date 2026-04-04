Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Con rabia! Xolos derrota a Tigres por la mínima y se mete de lleno en la lucha por Liguilla

Kevin Castañeda, de Xolos, en festejo de gol ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:23 - 03 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con un solitario golazo de Kevin Castañeda, los dirigidos por el 'Loco' Abreu están cerca de los ocho primeros

Xolos de Tijuana venció 1-0 a Tigres y se quedó con tres puntos clave en casa. Gilberto Mora no estuvo en la convocatoria, a pesar de que ya regresó a los entrenamientos con el equipo. Todo indica que el jugador aparecerá en la próxima jornada para ver actividad con el plantel. 

Desde el arranque, el equipo fronterizo mostró determinación para imponer condiciones en casa. Con orden en defensa y dinámica al frente, Xolos logró incomodar a unos Tigres que tardaron en asentarse sobre el terreno de juego.

Pepe Toño Rodríguez, de Xolos, en disputa de balón ante jugadores de Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

Al 22’, Kevin Castañeda apareció dentro del área para definir con pierna derecha. El disparo fue colocado y contundente, imposible para Nahuel Guzmán, quien nada pudo hacer para evitar el sexto tanto del mediocampista en su cuenta personal.

El gol le dio confianza a Tijuana, que mantuvo la intensidad y cerró espacios. Tigres, por su parte, no bajó los brazos y comenzó a adelantar líneas en busca del empate, intentando generar peligro principalmente por las bandas.

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, en lamento tras gol de Xolos | IMAGO7

¿Cómo fue la segunda mitad?

Para la segunda mitad, el conjunto felino movió sus piezas. Ingresaron Búfalo Aguirre y Marcelo Flores en lugar de Ozziel Herrera y Henrique Simeone, buscando mayor profundidad y frescura en el ataque.

A pesar de los ajustes, las oportunidades claras fueron escasas. La más peligrosa llegó cuando Búfalo Aguirre conectó una volea dentro del área, pero su disparo se fue desviado y terminó en tiro de esquina. 

Ángel Correa, de Tigres, en lamento en el partido ante Xolos en el Clausura 2026 | IMAGO7

Partido con muchas faltas

El partido también se tornó ríspido, con constantes faltas que cortaban el ritmo. Ángel Correa fue uno de los jugadores más castigados, al recibir seis infracciones, cuatro de ellas por parte de Jackson Porozo.

Al final, Xolos supo sufrir y defender la ventaja para quedarse con los tres puntos en casa. Mientras tanto, Tigres dejó escapar la oportunidad de sumar en la frontera y ahora deberá ajustar detalles de cara a la siguiente jornada.

Últimos videos
Lo Último
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
18:10 ¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE
18:00 Hoy No Circula lunes 6 de abril de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Empelotados
05/04/2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Basquetbol
05/04/2026
Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina