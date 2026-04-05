Álvaro Morales revela que estuvo a punto de morir en 2021; no comentó la causa

La incursión de Álvaro Morales en la Kings League como entrenador de Peluche Caligari, equipo encabezado por Gabriel y Alex Montiel, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Su llegada al torneo no solo genera expectativa por su estilo mediático, sino también por su inexperiencia en el banquillo dentro de este formato innovador.

Antes de asumir este nuevo reto, el polémico analista de ESPN sorprendió al compartir un episodio personal que marcó su vida en 2021, situación que, según explicó, influyó directamente en su decisión de aceptar el desafío en la Kings League.

Álvaro Morales en ESPN | IMAGO7

Morales habla de su experiencia cercana a la muerte

Al reflexionar sobre las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta de los Montiel, Morales dejó claro que su filosofía de vida cambió tras ese episodio crítico, lo que hoy lo impulsa a tomar riesgos sin temor.

"El reto de no permanecer nunca en la zona de confort, junto con la amistad que tengo con los Montiel, fue clave. La vida es precisamente eso: salir de lo cómodo, aceptar desafíos y trascender. No le temo a nada; en 2021 estuve a punto de morir, así que hoy lucho por mi derecho a hacer lo que realmente quiero".

Además, el comentarista deportivo subrayó que, más allá del espectáculo, asume el cargo con seriedad y agradecimiento, destacando la confianza que recibió por parte de los creadores del equipo.

Álvaro Morales | IMAGO7

"La verdad es que se trata de una gran responsabilidad, un desafío enorme, pero estoy muy agradecido por la confianza que me brindaron los Montiel. Son amigos desde hace tiempo y que hayan pensado en mí para esta misión es algo que me llena de satisfacción", aseguró.

Fiel a su estilo, Morales también reconoció que disfruta la atención mediática que genera su figura, especialmente en un entorno tan expuesto como la Kings League. "En lo personal, esto es muy gratificante. Me da mucha alegría estar siempre en el ojo del huracán. Que hablen de mí, que esté presente en la mente de los demás… como buen narcisista y egocéntrico que soy, debo admitir que lo disfruto mucho".

Álvaro Morales | IMAGO7

Su análisis táctico para la Kings League

Más allá de su personalidad, Morales también mostró que ha estudiado a fondo el formato de la Kings League, donde el dinamismo del juego obliga a replantear estrategias tradicionales del futbol. "Tras analizar el juego, entendemos que no es efectivo recurrir constantemente al balón largo, ya que genera demasiadas pérdidas. Lo que mejor funciona es progresar con una posesión alta y controlada".

El ahora entrenador de Peluche Caligari explicó que el análisis rival será clave, especialmente en un torneo donde las diferencias individuales pueden marcar la pauta en cada partido.