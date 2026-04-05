En un partido completamente fuera de control, La Capital FC se llevó una victoria dramática por 8-7 ante Porcinos FC en el Kings League, en un duelo que se definió en los últimos segundos.

El joven jugador del Barcelona, Lamine Yamal, fue protagonista total al aportar un penalti presidente clave, siendo determinante en uno de los encuentros más caóticos y emocionantes del torneo.

Lamine Yamal festeja con con el Barcelona frente al Athletic | AP

Final de infarto en la Kings League

La Capital FC se llevó una victoria dramática por 8-7 ante Porcinos FC, en un duelo completamente fuera de control, con goles por todos lados, ritmo frenético y constantes cambios en el marcador, que marcaron uno de los encuentros más caóticos del torneo.

El cierre fue una auténtica locura. El partido se definió en los últimos segundos, desatando la euforia de La Capital FC tras un triunfo sobre la bocina. Una muestra más de que la Kings League siempre garantiza espectáculo y de que Yamal está listo para brillar en cualquier escenario.