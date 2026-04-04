Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡SIUUU! Hermano de Lamine Yamal anota gol y desata celebración a lo Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo l @Cristiano
Ramiro Pérez Vásquez 19:57 - 03 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El pequeño hizo el icónico festejo del portugués

Momento sublime se vivió con el hermano de Lamine Yamal durante una cascarita junto al seleccionado español; y es que, luego de meterse a la portería para firmar su gol corrió hacia el centro del mini campo para chocarse de palmas y sacar el SIUUU.

A través de un video en redes sociales se puede observar cómo al ser grabado choca ambas manos del camarógrafo para después hacer el gesto con sus ambos brazos y pegar el brinco para hacer una especie de X. 

Hermano de Yamal l CAPTURA

Cabe mencionar, que recientemente El joven talento del Barcelona había compartido en redes sociales un momento íntimo y divertido junto a su hermano menor, dejando ver una faceta familiar que rápidamente conectó con los aficionados. 

¿Unión con su hermano? 

En el video publicado, Yamal aparece jugando futbol con su hermano Keyne, quien se coloca como portero en una escena que mezcla ternura y competitividad. Sin embargo, fiel a su mentalidad ganadora, el extremo no tuvo contemplaciones y cobró un penalti al ángulo, desatando risas y mostrando que su espíritu competitivo está presente incluso en los momentos más cotidianos.

Lamine Yamal en el partido amistoso de España contra Egipto | AP
Lamine Yamal en el partido amistoso de España contra Egipto | AP

El gesto de Yamal no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos destacaron la naturalidad con la que combina su talento con una personalidad cercana. A pesar de su corta edad, el futbolista culé ya refleja una mentalidad profesional que lo ha llevado a consolidarse como una de las mayores promesas del futbol mundial.

Esta actitud competitiva, incluso en un entorno familiar, es vista por analistas como una de las claves de su rápido crecimiento. Yamal no distingue escenarios: ya sea en un estadio lleno o jugando con su hermano, siempre busca ejecutar con precisión y exigirse al máximo.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y España | AP

Víctima de racismo 

Durante el encuentro en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, casa de Espanyol, en diferentes momentos se escucharon cánticos racistas y antimusulmanes, dirigidos contra el equipo dirigido por Hossam Hassan. A pesar de los esfuerzos de los locales para minimizar las expresiones xenófobas, por medio de las pantallas y el sonido local, la afición mantuvo su actitud, tras lo cual uno de los futbolistas de la Roja, Lamine Yamal, mandó un mensaje por redes sociales.

"Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", destacó el juvenil.

Últimos videos
Lo Último
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona