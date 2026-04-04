¡SIUUU! Hermano de Lamine Yamal anota gol y desata celebración a lo Cristiano Ronaldo

Momento sublime se vivió con el hermano de Lamine Yamal durante una cascarita junto al seleccionado español; y es que, luego de meterse a la portería para firmar su gol corrió hacia el centro del mini campo para chocarse de palmas y sacar el SIUUU.

A través de un video en redes sociales se puede observar cómo al ser grabado choca ambas manos del camarógrafo para después hacer el gesto con sus ambos brazos y pegar el brinco para hacer una especie de X.

Hermano de Yamal l CAPTURA

Cabe mencionar, que recientemente El joven talento del Barcelona había compartido en redes sociales un momento íntimo y divertido junto a su hermano menor, dejando ver una faceta familiar que rápidamente conectó con los aficionados.

¿Unión con su hermano?

En el video publicado, Yamal aparece jugando futbol con su hermano Keyne, quien se coloca como portero en una escena que mezcla ternura y competitividad. Sin embargo, fiel a su mentalidad ganadora, el extremo no tuvo contemplaciones y cobró un penalti al ángulo, desatando risas y mostrando que su espíritu competitivo está presente incluso en los momentos más cotidianos.

Lamine Yamal en el partido amistoso de España contra Egipto | AP

El gesto de Yamal no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos destacaron la naturalidad con la que combina su talento con una personalidad cercana. A pesar de su corta edad, el futbolista culé ya refleja una mentalidad profesional que lo ha llevado a consolidarse como una de las mayores promesas del futbol mundial.

Esta actitud competitiva, incluso en un entorno familiar, es vista por analistas como una de las claves de su rápido crecimiento. Yamal no distingue escenarios: ya sea en un estadio lleno o jugando con su hermano, siempre busca ejecutar con precisión y exigirse al máximo.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y España | AP

Víctima de racismo

Durante el encuentro en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, casa de Espanyol, en diferentes momentos se escucharon cánticos racistas y antimusulmanes, dirigidos contra el equipo dirigido por Hossam Hassan. A pesar de los esfuerzos de los locales para minimizar las expresiones xenófobas, por medio de las pantallas y el sonido local, la afición mantuvo su actitud, tras lo cual uno de los futbolistas de la Roja, Lamine Yamal, mandó un mensaje por redes sociales.