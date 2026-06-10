El Inter&Co Stadium será el escenario donde Inglaterra y Costa Rica se enfrenten en actividad correspondiente a los amistosos previos al Mundial 2026

Inglaterra enfrentará a Costa Rica en un amistoso previo a la Copa del Mundo 2026; un partido donde los Tres Leones buscarán cerrar con autoridad antes de su debut en la máxima justa futbolística. Costa Rica disputará este encuentro como su último de los amistosos en un periodo donde los ticos viven una reconstrucción en su plantel.

Este será el último partido de Inglaterra previo a su debut en el Mundial 2026, una selección que llega con una generación consolidada y nombres destacados como Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y con presencia de su nuevo capitán, Declan Rice. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará afinar detalles antes de comenzar su aventura mundialista.

Últimos compromisos de cara al Mundial

Inglaterra y Costa Rica llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha, con los Tres Leones buscando dar un mensaje de autoridad previo a su debut mundialista.

Inglaterra en duelo amistoso contra Nueva Zelanda | AFP

Inglaterra llega a este encuentro como una de las selecciones europeas más competitivas de la actualidad. Los dirigidos por Thomas Tuchel debutarán en el Mundial el 17 de junio ante Croacia dentro del Grupo L, donde también enfrentarán a Ghana y Panamá.

Por otro lado, Costa Rica buscará cerrar de buena manera su gira de amistosos internacionales. El equipo de Fernando "Bocha" Batista tendrá una nueva oportunidad de medirse a una selección clasificada al Mundial y continuar fortaleciendo un proyecto que apunta a seguir creciendo en la región de Concacaf.

Separaron a tres jugadores de Costa Rica | MEXSPORT

¿Dónde ver el Inglaterra vs. Costa Rica?

El partido entre Inglaterra y Costa Rica se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, este 10 de junio como parte de la preparación de los ingleses rumbo al Mundial 2026. El encuentro podrá disfrutarse a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). En Costa Rica, la transmisión estará disponible a través de Canal 6, TDMAX y Disney+.