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Futbol

Selección de Inglaterra es sorprendida por sismo a días del Mundial 2026

Selección de Inglaterra l X:England
Ramiro Pérez Vásquez 15:56 - 09 junio 2026
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La concentración de ‘Los Tres Leones’ vivió un momento inesperado

La Selección de Inglaterra se encuentra afinando los últimos detallas para su debut en la Copa del Mundo 2026 ante Croacia, partido que disputarán el próximo 17 de junio en el Dallas Stadium dentro del Grupo L en donde comparte con Ghana y Panamá.

Sin embargo, los dirigidos por Thomas Tuchel se llevaron su primer susto en su concentración ubicada en el West Palm Beach, ciudad de Florida en donde se encuentra la plantilla, todo esto tras un sismo de 6.1 epicentro frente a la costa occidental de Cuba y que alcanzó a ser percibido en distintas zonas de la ciudad.

Según reportes, el movimiento telúrico también se sintió en Orlando y Miami. En redes sociales se puede apreciar la evacuación de los residentes como medidas de prevención en algunos inmuebles que afortunadamente y gracias a Dios no hubo daños mayores.

Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP
Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP

Con miras al Mundial 2026

El conjunto de ‘Los Tres Leones’ se encuentran trabajando para buscar saldar la cuenta que tienen pendiente con sus aficionados y que en los últimos Mundiales no ha podido otorgarles la alegría de conseguir un trofeo más para su palmarés.

Thomas Tuchel llegará al Mundial 2026 como el encargado de conducir a Inglaterra en una nueva búsqueda de gloria. El técnico alemán que tomó las riendas en 2025 y cumple con un repertorio amplio de trofeos en una carrera como DT joven.

Selección de Inglaterra l AP

¿Cuáles son las grandes ausencias?

La ausencia de figuras de peso que habían sido piezas clave en los últimos años, tales como Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold. Otro de los grandes ausentes es Harry Maguire, quien ya expresó públicamente su inconformidad por quedar fuera de la máxima fiesta del futbol.

Entre los elegidos destacan nombres consolidados en este proceso como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Jordan Henderson. El caso de de Harry Kane llega como la joya de esta Selección, pese a su veteranía sigue siendo el efectivo para el gol.

Harry Kane firma una remontada histórica para el Bayern | AP

Harry Kane llegará al Mundial 2026 como la gran figura de Inglaterra y con una carga emocional distinta. Considerado desde hace años uno de los mejores delanteros del mundo, tuvo que esperar hasta mayo de 2025 para celebrar su primer título, cuando Bayern Munich conquistó la Bundesliga.

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