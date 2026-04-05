¡Nadie lo esperaba! Arturo Vidal captado en concierto de Grupo Firme

El futbolista chileno Arturo Vidal y la banda mexicana Grupo Firme protagonizaron un encuentro que sirvió para cerrar, entre risas y anécdotas, la herida que dejó la goleada de Chile a México en la Copa América Centenario 2016.

Arturo Vidal en concierto de Grupo Firme | CAPTURA DE PANTALLA

El histórico mediocampista de la selección chilena, Arturo Vidal, compartió a través de su canal de YouTube un momento especial con los miembros de Grupo Firme, aprovechando la reciente visita de la agrupación a Chile para su concierto en el Movistar Arena. Este encuentro, que parecía una simple convivencia entre un deportista y sus artistas favoritos, se transformó en un simbólico acto de reconciliación.

Acompañado de su pareja, la colombiana Sonia Isaza, el jugador de Colo-Colo disfrutó del espectáculo musical, coreando éxitos como "Ya supérame" y "El Tóxico". El "King" admitió que, aunque recién se está familiarizando con el género regional mexicano, la música de la banda de Tijuana es una constante en su hogar gracias a la influencia de Isaza.

Sin embargo, el momento más destacado ocurrió tras bambalinas. En una charla distendida en los camerinos, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, no dudó en recordarle a Vidal uno de los episodios más dolorosos para el fútbol mexicano: la aplastante derrota por 7-0 en la Copa América Centenario 2016.

Además de los videos que el propio Vidal subió a sus cuentas de YouTube e Instagram, otros tantos clips del jugador de Colo-Colo se volvieron virales en redes sociales.

BROMA DEL 7-0

Con total sinceridad y buen humor, el cantante mexicano le confesó al chileno que aquel resultado aún le dolía. "Ese día estábamos furia con mi padrastro", comentó Caz entre risas, rememorando la frustración vivida mientras veían cómo la selección chilena desmantelaba al "Tri" en Santa Clara, California.

En la reunión también estuvo presente el futbolista Nicolás Castillo. En medio de las bromas, el líder de Grupo Firme declaró que, casi una década después, la herida finalmente estaba "reconciliada".

A pesar del buen ambiente y la insistencia de los músicos para que se uniera a la celebración posterior al concierto, Arturo Vidal demostró su profesionalismo. El mediocampista declinó la invitación para quedarse hasta tarde, explicando que debía descansar para el entrenamiento con Colo-Colo de cara a su próximo partido, dejando claro que su compromiso con el club es su máxima prioridad.

Eduin Caz, Arturo Vidal y Nicolás Castillo | CAPTURA DE PANTALLA