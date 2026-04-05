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Empelotados

Visita inesperada: Árbitro del Monterrey vs San Luis estuvo con una mariposa gran parte del primer tiempo

Arbitro, Joaquín Alberto Vizcarra Armenta con una mariposa en el hombro I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 21:21 - 04 abril 2026
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Joaquín Alberto Vizcarra Armenta no se perfecto que tenía al insecto pegado en su hombro por casi 45 minutos

Como cada semana la Liga MX deja momentos inesperados, unos más agradables que otros. La Jornada 13 del Clausura 2026 no fue la excepción y afortunadamente para el silbante mexicano, Joaquín Alberto Vizcarra Armenta, el momento ‘insólito’ que vivió durante el Monterrey vs Atlético de San Luis fue en su mayoría agradable.

Joaquín Alberto Vizcarra Armenta en la ceremonia del volado previo al duelo entre Monterrey y Atlético de San Luis I IMAGO7

¿Qué le pasó a Joaquín Alberto?

En el juego entre Rayados y Potosino desde la cancha del Estadio BBVA, el silbante tuvo a su lado una mariposa, situación que empezó desde la ceremonia del volado, pero que se alargó más de lo esperado.

Pese a que los árbitros asistentes se percataron de que el insecto volador estaba pegado al hombro del silbante e intentaron quemarlo en un inicio, la mariposa volvió a ‘pegarse’ al central, hasta que finalmente se quedó con él sin que este se percatara, todo durante gran parte de los primeros 45 minutos.

Joaquín Alberto Vizcarra durante el juego de Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO7

En cuanto a la transmisión, esta se percató de manera casi inmediata de la presencia de la mariposa, incluso los  comentaristas y analistas de TUDN comentaron que esto pudo deberse al color de la playera del silbante, la cual llama la atención del animal.

Para el arranque de la segunda parte, de inmediato se buscó en las tomas ver si aún quedaba pegada al silbante, sin embargo, para cuando regreso a cámaras Joaquín Alberto se había quedado sin su inusual compañera.

El curioso episodio no pasó desapercibido en redes sociales, donde aficionados comenzaron a compartir imágenes y videos del momento, destacando la tranquilidad del insecto al permanecer sobre el hombro del árbitro. Incluso, algunos usuarios tomaron la situación con humor, señalando que la mariposa parecía “parte del uniforme” o una especie de amuleto improvisado durante el encuentro en el Estadio BBVA.

Arbitro, Joaquín Alberto Vizcarra y una mariposa en su uniforme I IMAGO7

¿Cómo le fue al silbante en el partido?

En términos futbolísticos, el silbante mexicano llevó un partido relativamente ‘tranquilo’ en cuanto a decisiones arbitrales se refiere, pues tanto Rayados como Atlético de San Luis presentaron juego tranquilo en términos de reglamento y que en el marcador dejó a la visita como ganador por un cerrado 1-2.

Joaquín Alberto Vizcarra, arbitro de la Liga MX I IMAGO7
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