Cuauhtémoc Blanco protagoniza exótico baile en inauguración de nuevo proyecto

Cuauhtémoc Blanco volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de las canchas, gracias a un peculiar baile que protagonizó en el estreno de su podcast “El Posscass de Compass”, espacio que comparte con Isaac Terrazas y Germán Villa.

El exdelantero del América sorprendió a sus seguidores al marcarse unos pasos del popular Pasito Perrón, demostrando que su carisma sigue intacto. El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró a Blanco relajado, sonriente y dispuesto a divertirse en esta nueva faceta como creador de contenido.

La escena no quedó solo en él. Terrazas y Villa, compañeros de mil batallas en el futbol mexicano, también se sumaron al ambiente festivo y replicaron el bailecito, generando un momento de camaradería que conectó de inmediato con la audiencia. La química entre los tres exjugadores fue evidente desde los primeros minutos del episodio.

Cuauhtémoc Blanco diputado mexicano. / @cuauhtemoc_b10

Un nuevo proyecto

“El Posscass de Compass” nace como un espacio donde las anécdotas del vestidor, las vivencias dentro y fuera de la cancha, y el análisis del futbol actual se mezclan con el humor característico de sus protagonistas. Desde su primer episodio, el proyecto dejó claro que busca un tono relajado y cercano con el público.

El Posscass de Compass l CAPTURA

El baile del “Pasito Perrón” no fue casualidad. Representó una especie de celebración por el inicio de esta nueva etapa para los tres exfutbolistas, quienes han decidido trasladar su experiencia al mundo digital, apostando por un formato cada vez más consumido por las nuevas generaciones.

Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Azteca | IMAGO7

En cuestión de horas, el clip comenzó a circular en distintas plataformas, acumulando reacciones y comentarios de aficionados que recordaron con cariño las épocas doradas de Blanco, así como los momentos compartidos por Terrazas y Villa en la Liga MX y la Selección Mexicana.

Para muchos seguidores, ver a Cuauhtémoc Blanco bailando fue un recordatorio de su personalidad irreverente, la misma que lo convirtió en uno de los futbolistas más mediáticos de su generación. Hoy, esa esencia parece encontrar un nuevo escaparate en el mundo del entretenimiento digital.

Cuauhtémoc Blanco, exjugador de América | IMAGO7

¿Qué es “El Posscass de Compass”?