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Lisandro Magallán recordó su labor como voluntario en casa hogar durante su etapa en Pumas y rompió en llanto

Lisandro Magallán recibe mensaje de niños de casa hogar I CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:52 - 04 abril 2026
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El defensor argentino no pudo contener las lagrimas luego de recibir un emotivo mensaje por parte de la fundación Hogar Dulce Hogar

El futbolista argentino Lisandro Magallán compartió un episodio personal relacionado con su paso por el futbol mexicano, específicamente durante su etapa con Pumas UNAM entre 2023 y 2025. En una entrevista, el zaguero habló sobre su participación como voluntario en una casa hogar de la Ciudad de México, experiencia que, según relató, formó parte de su vida fuera de las canchas.

Durante ese periodo, Magallán colaboró con la Fundación Hogar Dulce Hogar, una organización enfocada en brindar apoyo a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con lo expuesto por la institución, su labor consiste en ofrecer atención a menores en condiciones de abandono, exposición o riesgo.

Lisandro Magallán llega a la CDMX | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo inició su vínculo con la fundación?

El defensor explicó que el primer acercamiento se dio de manera directa, al contactar al coordinador del lugar para expresar su interés en integrarse como voluntario. Según relató, desde el inicio se le planteó la necesidad de asumir un compromiso constante, debido al impacto que genera en los menores la convivencia con visitantes externos.

Lisandro Magallán con Pumas

Magallán señaló que, tras aceptar las condiciones, comenzó a asistir semanalmente a las instalaciones, donde realizaba actividades recreativas relacionadas con el futbol. Para ello, utilizaba material básico como balones y conos, algunos facilitados por el club universitario y otros adquiridos por cuenta propia.

Además de las sesiones deportivas, el jugador mencionó que llegó a compartir momentos personales con los menores, como la celebración de uno de sus cumpleaños dentro de la casa hogar. Estas actividades formaron parte de su rutina mientras se encontraba en México.

Lisandro Magallán tiene contrato hasta 2025 con Pumas

Mensaje de los niños provoca reacción del jugador

Años después de su salida del país, actualmente como jugador de Vélez Sarsfield, Magallán recibió un video por parte de los niños con quienes convivió. En el mensaje, los menores le expresaron palabras de agradecimiento y le desearon éxito en su carrera profesional.

Tras observar el video durante el programa televisivo, el futbolista mostró una reacción emocional ante el contenido. En ese contexto, mencionó la posibilidad de regresar a la Ciudad de México con el objetivo de visitar nuevamente las instalaciones donde colaboró como voluntario.

Lisandro Magallán con regalo de la casa hogar, Hogar Dulce Hogar I IG:@licha.magallan

El jugador también explicó que, durante su estancia en la fundación, buscó aportar desde su disponibilidad de tiempo, al considerar que era un recurso limitado en su rutina como futbolista profesional. De acuerdo con su testimonio, las actividades realizadas con los menores se centraron en la convivencia y el acompañamiento.

Finalmente, Magallán recordó que, además de las sesiones de entrenamiento, en alguna ocasión los niños acudieron a un partido y recibieron camisetas del equipo. Estas experiencias formaron parte del vínculo generado durante su participación en la fundación, el cual, según relató, continúa presente tras su salida del futbol mexicano.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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