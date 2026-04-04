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‘Michael Ballack era el Cuauhtémoc Blanco de Alemania’: Armando Archundia sobre la importancia del bávaro

Michael Ballack y Cuauhtémoc Blanco I MEXSPORT / MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:31 - 04 abril 2026
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El ex árbitro mexicano reveló el peso que tenía la leyenda de la selección alemana tanto dentro del campo como fuera de este

Una de las mayores leyendas del futbol alemán e internacional es Michael Ballack, ex mediocampista de la Selección Germana y un icono de equipos de élite como Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, todo gracias a su carácter y personalidades, misma que según el árbitro mexicano, Armando Archundia, era como la de la leyenda mexicana, Cuauhtémoc Blanco.

Michael Ballack y Miroslav Klose con Alemania I MEXSPORT

¿Qué dijo Archundia?

El recordado silbante del futbol mexicano contó una interesante anécdota sobre como es el pueblo alemán con el futbolista, recalcando la importancia de Ballack en el deporte y en lo mediático, pues es una de las caras más reconocidas en la historia del balompié germano.

Durante una entrevista con Yosgart Gutiérrez para su podcast, El Reportero, Armando Archundia reveló que la actitud y personalidad de Ballack es muy similar a la del ‘Divo de Tepito’, pues era difícil de tratar dentro del terreno de juego.

Ballack con la Selección de Alemania I MEXSPORT

“Michaell Ballack es exactamente lo mismo (que Cuauhtémoc Blanco), en toda Alemania vez y él es el representativo de la selección alemana, es el capitán y pues si, lo veías en todo los espectaculares, anuncios y comerciales”, reveló Archundia.

Tras el impacto tan significativo de un futbolista como Ballack, Archundia contó que recibió varios consejos cuando le tocó dirigir un juego con el alemán dentro del campo, donde confesó que aunque fue difícil logró doblegar el carácter del astro bávaro.

Michael Ballack, mediocampista Alemán I MEXSPORT

Yo se que tu eres fuerte de carácter y lo vas a amonestar, porque el tipo no va a parara hasta que lo amoneste, pero ojo, Armando, tienes que tener el valor para echarlo si sigue en lo mismo porque no va a parar, pero tu sabrás como manejarlo”, contó el ex silbante.

Vino una jugada donde sanciono saque de meta y el jugador sale incluso retador, se paro de brazos en la cintura y me miró fijamente a los ojos, yo también lo mire y estuvimos como siete segundos, hasta que él bajó la cabeza, ahí supe que había ganado”, concluyó Archundia.
Armando Archundia en juego de exhibición

Ballack la leyenda

El jugador alemán tuvo una etapa profesional sumamente exitosa durante casi 16 años. Este fue pretendido por varios clubes como el Real Madrid, sin embargo, su mayor estadía fue en el Leverkusen, Chelsea y en el Bayern Múnich, ganando más de 13 títulos a nivel de clubes y más de 10 a nivel individual.

Michael Ballack en juego con la Selección de Alemania I MEXSPORT
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