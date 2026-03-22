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VIDEO: pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:28 - 22 marzo 2026
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Las imágenes que circularon muestran que el conflicto comenzó cuando un hombre inició una agresión que involucró a varias personas cercanas

Lo que prometía ser una noche de fiesta terminó en tensión durante el concierto de Grupo Firme en Honduras, luego de que una pelea entre asistentes alterara el ambiente dentro del Estadio Nacional Chelato Uclés.

El evento, realizado el 20 de marzo, reunió a miles de personas en la capital hondureña, pero el espectáculo quedó marcado por un episodio de violencia que se desarrolló en medio del público.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, una discusión entre asistentes escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física, generando momentos de caos en distintas zonas del recinto.

Mujeres fueron empujadas durante la pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras./ Captura de pantalla

¿Qué pasó en el concierto de Grupo Firme en Honduras?

Las imágenes que circularon muestran que el conflicto comenzó cuando un hombre inició una agresión que involucró a varias personas cercanas. En cuestión de segundos, la situación pasó de empujones a golpes.

Durante la riña, dos mujeres intentaron intervenir, pero ambas fueron empujadas por el agresor y terminaron cayendo sobre las gradas. Este momento provocó alarma entre quienes se encontraban cerca.

A pesar de que algunos asistentes trataron de detener la pelea, el sujeto continuó con las agresiones, lo que obligó a varias personas a alejarse para evitar resultar lesionadas.

¿Hubo heridos tras la pelea en el concierto?

Hasta ahora, no existe un reporte oficial que confirme el número de personas lesionadas tras el incidente. Sin embargo, los videos evidencian que varios asistentes resultaron afectados en medio del altercado.

En las grabaciones se observa a personas en el suelo y a otras retirándose rápidamente de la zona para protegerse, lo que refleja la magnitud del momento vivido durante el concierto.

El silencio de las autoridades sobre posibles detenidos o investigaciones ha generado incertidumbre entre los asistentes, quienes han recurrido a redes sociales para compartir sus versiones de lo ocurrido.

Videos captaron el momento en que una mujer cae en las gradas tras la agresión./ Captura de pantalla

El incidente provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios expresaron su molestia y cuestionaron las condiciones de seguridad en eventos masivos.

Una riña entre asistentes interrumpió el concierto de Grupo Firme./ Captura de pantalla
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