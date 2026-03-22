BTS rompe récord en Spotify 2026: ARIRANG logra 110 millones de streams en 24 horas

El esperado regreso de BTS finalmente llegó y su impacto ya se refleja en los números. La agrupación surcoreana volvió a la escena musical con ARIRANG, un álbum que rápidamente se posicionó como uno de los lanzamientos más relevantes del año en plataformas digitales.

Según datos compartidos por Spotify, el disco acumuló 110 millones de reproducciones globales en sus primeras 24 horas, colocándose como el debut más fuerte de 2026 dentro del servicio de streaming.

Este desempeño supera ampliamente otras producciones recientes. El álbum de Harry Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, había registrado 63 millones de reproducciones en su estreno, quedando ahora por debajo del fenómeno generado por BTS.

BTS hace historia con ARIRANG tras lograr un debut récord en Spotify./ AP

El nuevo material también logró convertirse en el álbum de K-pop más escuchado en la historia de Spotify, reafirmando la presencia global del grupo y su capacidad de movilizar a millones de seguidores en cuestión de horas.

¿Cómo reaccionó el fandom ARMY al estreno de ARIRANG?

La respuesta de los fans fue inmediata. De acuerdo con la propia plataforma, ARIRANG superó los 5 millones de presaves, lo que lo colocó entre los discos más anticipados dentro de Spotify antes de su lanzamiento oficial.

Este nivel de expectativa se tradujo en un fuerte impulso durante su debut, con el fandom ARMY organizándose a nivel mundial para aumentar las reproducciones desde el primer minuto.

En México, la reacción también fue notable. A través de redes sociales como Facebook y X, seguidores del grupo compartieron mensajes de orgullo y celebración, destacando la capacidad de la comunidad para posicionar a BTS en los primeros lugares.

Four years. One comeback. ARMY made @bts_bighit's 'ARIRANG' the most streamed K-Pop album in Spotify history and the most streamed album in a single day in 2026. Favorite track so far? 👇 pic.twitter.com/pXUiFDf75Z — Spotify (@Spotify) March 21, 2026

Algunos comentarios reflejaron este sentimiento colectivo, como: “Cuando el ARMY se propone algo, lo logra”, mientras que otros llamaron a mantener el apoyo constante para sostener el éxito del álbum.

Dominio en listas y comparación con otros artistas

El impacto de ARIRANG no se limitó a las cifras iniciales. En el Spotify Global Top 50, las canciones del álbum ocuparon las primeras 14 posiciones de manera consecutiva, un logro poco habitual en la industria.

En Estados Unidos, el alcance también fue significativo. El tema “Swim” debutó en el puesto número uno del Spotify US Top 50, seguido por “Body to Body” en el segundo lugar. Además, todas las canciones del álbum lograron posicionarse dentro del top 26 en ese país.

En comparación con otros lanzamientos de 2026, BTS marcó una diferencia considerable. Proyectos como The Fall-Off de J. Cole y Don’t Be Dumb de A$AP Rocky registraron 35 millones de reproducciones, mientras que Bruno Mars alcanzó 26.4 millones y Blackpink 16 millones.

El álbum ARIRANG alcanzó millones de reproducciones en su primer día en Spotify./ AP

¿ARIRANG rompió el récord histórico de Spotify?

A pesar del éxito, el récord absoluto de reproducciones en un solo día dentro de Spotify continúa en manos de Taylor Swift, quien con The Tortured Poets Department alcanzó 314 millones de streams en 24 horas.

Otros artistas como Bad Bunny, Drake, Playboi Carti y Travis Scott también se mantienen por encima en el ranking histórico. Sin embargo, el desempeño de BTS posiciona a ARIRANG como el lanzamiento más destacado del año hasta ahora.

La atención ahora está puesta en los reportes oficiales de consumo que publicarán Billboard y Luminate, los cuales permitirán dimensionar el impacto total del álbum en la industria.