Cantante de Rayito Colombiano es hospitalizo de emergencia: ¡Su estado de salud es delicado!

El mundo de la música tropical en México encendió las alertas luego de que se confirmara la hospitalización de Raymundo Espinoza Amezquita, reconocido líder de Rayito Colombiano. La noticia generó preocupación entre seguidores y colegas, especialmente por el carácter urgente de su ingreso a un hospital.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el propio grupo, el cantante tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras ser ingresado de emergencia. Aunque no se detalló el padecimiento específico, la agrupación buscó tranquilizar al público al compartir información sobre su evolución médica.

La salud de Raymundo Espinoza provocó la cancelación de conciertos en Veracruz, Puebla y CDMX./ RS

¿Cuál es el estado de salud de Raymundo Espinoza?

Tras la cirugía de emergencia, el equipo del intérprete informó que su estado de salud es estable y que ya se encuentra en proceso de recuperación. Actualmente, el músico permanece bajo observación médica mientras continúa con su rehabilitación, priorizando su bienestar antes de retomar cualquier actividad profesional.

La agrupación también agradeció el apoyo recibido por parte de fans, medios y personas cercanas al entorno musical, destacando las muestras de cariño que han acompañado este momento complicado. Asimismo, solicitaron respeto y privacidad para facilitar la recuperación del cantante.

¿Qué pasará con los conciertos de Rayito Colombiano?

Como consecuencia directa de la situación médica de su líder, Rayito Colombiano anunció la cancelación de conciertos programados para la segunda mitad de marzo. Esta decisión responde a la necesidad de que Raymundo Espinoza se recupere completamente antes de regresar a los escenarios.

Entre las fechas afectadas se encuentran eventos en Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, plazas donde el grupo ya tenía compromisos confirmados. La cancelación impacta tanto a seguidores como a organizadores, quienes deberán esperar información sobre posibles reprogramaciones.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuándo podrían retomarse las actividades ni si los conciertos serán reagendados. La agrupación dejó claro que, por ahora, toda su atención está centrada en la salud del vocalista.

Finalmente, el equipo de Rayito Colombiano reiteró que cualquier actualización sobre el estado de salud del cantante o nuevas fechas será comunicada por los canales oficiales, evitando así rumores o información no confirmada.