Hallan sin vida a Mariana Pizarro en un autobús: quién era la actriz y qué se sabe de su muerte

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la actriz argentina Mariana Pizarro, quien fue hallada sin vida dentro de un autobús de larga distancia. El caso ha causado impacto por la forma en que ocurrió y por la trayectoria de la artista en el ámbito cultural.

Mariana Pizarro falleció. / IG @fayd_unam

¿Qué pasó con Mariana Pizarro?

De acuerdo con los primeros reportes, Mariana Pizarro viajaba en un autobús desde Buenos Aires con destino a Posadas, en Argentina, cuando ocurrió el fallecimiento.

El hallazgo se dio al llegar a la terminal, cuando el conductor notó que una pasajera no descendía. Al intentar despertarla, se percató de que no respondía, por lo que se solicitó apoyo de servicios de emergencia.

Autoridades confirmaron que la actriz ya no presentaba signos vitales en el lugar.

La actriz Mariana Pizarro fue hallada sin vida dentro de un autobús al llegar a su destino. / RS

¿De qué murió la actriz?

Las primeras investigaciones señalaron que no había signos de violencia en el cuerpo, por lo que se descartó un hecho delictivo.

De manera preliminar, se apunta a que la actriz habría fallecido por causas naturales, aunque las autoridades continúan con las indagatorias para determinar con precisión el motivo del deceso.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su pesar por la pérdida de la artista.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte de la artista. / Facebook

¿Quién era Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro fue una actriz, docente, directora, activista y promotora cultural con una amplia trayectoria en el teatro.

Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y desarrolló proyectos artísticos tanto en Argentina como en México y Estados Unidos.