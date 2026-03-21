Miley Cyrus rompe el mito de su fortuna infantil: explica si sus padres se gastaron el dinero

Miley Cyrus decidió hablar sin filtros sobre una de las etapas más importantes —y también más cuestionadas— de su vida: su paso como estrella infantil en Disney Channel con Hannah Montana.

En una reciente entrevista con Variety, la intérprete de Flowers no solo recordó cómo fue crecer frente a las cámaras, sino que también aclaró uno de los rumores más persistentes: que su familia dependía económicamente de su éxito.

Miley Cyrus rompió el mito de que sus padres se gastaron el dinero que hizo de niña / Redes Sociales

Miley Cyrus aclara qué pasó con su dinero

Durante la conversación, Miley fue contundente al desmentir que sus padres necesitaran de su fama para sostenerse económicamente:

“Mis papás no necesitaban que yo fuera famosa para sobrevivir o tener estabilidad”, dijo Miley Cyrus al medio.

“Lo que pasa con muchos de estos niños es que sus papás lo quieren más que ellos, o los niños terminan siendo responsables de todo el ingreso de la familia. Ese nunca fue mi trabajo. Cada centavo que gané fue a mi cuenta bancaria porque mis papás hicieron bien las cosas”.

La fortuna que hizo se fue directo a una cuenta de banco que le abrieron sus padres / Redes Sociales

Con esto, la cantante dejó claro que, a diferencia de otros casos en la industria, su carrera no representó una carga económica para ella ni una obligación familiar.

Su familia, siempre presente en el set

Miley también recordó que durante los cinco años que duró la serie, nunca estuvo sola en el set, pues su papá Billy Ray Cyrus la acompañaba todos los días.

“Mi papá estaba en el set todos los días, así que no había nada que pudiera pasar sin que él se enterara”, dijo Miley Cyrus. “Nunca hubo un momento en el que yo fuera a estar sola en ese camerino.”

La actriz revela que su padre siempre la acompañó en los sets de grabación y estuvo cuidada / Redes Sociales

Además, compartió que su abuela tenía un espacio improvisado en el set desde donde incluso manejaba el club de fans, lo que convirtió la experiencia en algo completamente familiar.

Así logró Billy Ray Cyrus quedarse con el papel

Uno de los momentos más curiosos que recordó fue el proceso de casting para elegir al papá de Hannah Montana, papel que terminó interpretando su propio padre.

Todo surgió cuando un director de casting comentó en tono de broma que no podían pagar al “papá real”, a lo que Tish Cyrus respondió con visión: “Lástima que no podemos pagar al papá real”. “Oh, tal vez sí puedan”.

Sin embargo, Miley reveló que su papá estuvo a punto de arruinar su propia oportunidad por ayudar a otros.

El especial por el 20º aniversario de Hannah Montana se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney / FB: @MileyCyrus/

“Se salía al estacionamiento, agarraba a otros papás, los llevaba a Disney y decía: ‘¡Deberían contratar a este tipo! ¡Es un gran actor!’”.

Mientras tanto, su mamá reaccionaba desesperada: “¡Cállate! ¡Necesitamos que consigas el papel para que todos podamos mudarnos aquí!”.

Finalmente, Billy Ray se quedó con el personaje, algo que, según Miley, fue natural por la conexión real entre ambos:

“Era tan obvio, después de ver a todos los otros papás, que no puedes fingir el tipo de conexión que tenemos. Las bromas internas, los apodos, los saludos, cantar canciones juntos. Fue un nocaut técnico”.

Hannah Montana sigue más viva que nunca

A casi dos décadas del estreno de la serie, Miley Cyrus demuestra que su pasado como estrella infantil sigue generando conversación, pero ahora desde una perspectiva más madura y transparente.