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Futbol

¡Oficial! Rayados anuncia a Dennis te Kloese como su nuevo presidente deportivo

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT
Ricardo Olivares 10:41 - 07 mayo 2026
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El neerlandés entrará en funciones a partir del próximo 1 de julio

Rayados hizo oficial la llegada de Dennis te Kloese como nuevo presidente deportivo del club, tomando el lugar que dejó José Antonio Noriega en la estructura directiva albiazul. La institución confirmó el movimiento a través de un comunicado difundido este jueves, marcando así el inicio de una nueva etapa en la planeación deportiva del equipo regiomontano.

El directivo neerlandés regresa a Nuevo León con la misión de encabezar el proyecto deportivo de Rayados, luego de haber tenido anteriormente una etapa dentro de Tigres. Su incorporación se da en un momento importante para el club, que busca mantener protagonismo tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

Dennis te Kloese, en Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dice el comunicado de Rayados?

Dentro del comunicado, el club detalló que Dennis te Kloese ya trabaja activamente en las decisiones deportivas de la institución, antes de instalarse oficialmente en la ciudad.

Asimismo, la directiva explicó que la llegada física del nuevo presidente deportivo a Monterrey está contemplada para los primeros días de julio, con el objetivo de comenzar el proceso de transición junto a las diferentes áreas del club y preparar el arranque formal de su gestión.

"Se prevé su llegada a Monterrey durante los primeros días de junio para continuar con su transición presencialmente e iniciar su gestión en forma integral a partir del 1 de julio."
Dennis te Kloese, en Selección Mexicana | MEXSPORT

Dennis te Kloese cuenta con amplia experiencia en el futbol internacional y en el futbol mexicano. Su perfil ha sido reconocido por su trabajo en formación de jugadores, planeación deportiva y construcción de planteles competitivos, aspectos que ahora buscará implementar nuevamente con Rayados.

Con este movimiento, Rayados comienza a perfilar el proyecto deportivo rumbo al segundo semestre del 2026, en donde el equipo tendrá el reto de pelear por títulos y responder a las altas expectativas de su afición. La llegada de Dennis te Kloese representa una apuesta de experiencia y conocimiento para intentar devolver al club a los primeros planos del futbol mexicano.

Dennis te Kloese, con Chivas | MEXSPORT
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