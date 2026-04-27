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Futbol

Rayados anuncia la salida de Tato Noriega de la presidencia deportiva

Rayados analiza firmar a Fernando Hierro como su próximo director deportivo.
Ricardo Olivares 12:34 - 27 abril 2026
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Además del adiós de José Antonio, Héctor Lara también dejó su cargo

Los cambios en la estructura deportiva de Rayados ya son una realidad. El club regiomontano anunció de manera oficial la destitución de José Antonio 'Tato' Noriega como presidente deportivo, poniendo fin a una etapa que duró poco más de tres años al frente de la institución.

En el mismo comunicado, Monterrey confirmó que Héctor Lara también dejó su cargo como director deportivo del primer equipo, marcando una reestructuración importante tras los resultados recientes del equipo.

Tato Noriega| MEXSPORT

La institución agradeció el trabajo de ambos directivos durante su gestión.

"Agradecemos a Tato y a Héctor por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa, en la que destacan la consecución del subcampeonato de la Liga MX Femenil con Rayadas en 2024, la representación del equipo varonil en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna".

Como parte de esta nueva etapa, Rayados anunció la llegada de Walter Erviti como nuevo director deportivo del primer equipo, quien asumirá funciones de manera inmediata en busca de recomponer el rumbo deportivo del club.

Tato Noriega, presidente de Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Finalmente, el equipo albiazul informó que más adelante se dará a conocer al nuevo presidente deportivo, en un proceso que se realizará de forma ordenada. 

"En su debida oportunidad, la Institución nombrará un nuevo Presidente Deportivo. Este proceso se llevará a cabo mediante una transición ordenada de funciones entre los ejecutivos salientes y la nueva directiva".

Tato Noriega, presidente de Rayados | IMAGO7

Dennis te Kloese se acerca a Rayados

Dennis te Kloese ha sido el nombre más importante que ha estado en la órbita de La Pandilla, y una reciente noticia lo pone más cerca que nunca. Por medio de sus redes sociales, el Feyenoord, equipo del cual es director deportivo, informó que el neerlandés dejará su cargo al finalizar la Temporada 2026.

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