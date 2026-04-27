Santos Laguna propina goleada a un desangelado Monterrey

Santos Laguna goleó 3-0 a Monterrey en el cierre del Clausura 2026, en un duelo correspondiente a la Jornada 17 disputado en el Estadio TSM, donde ambos equipos ya estaban eliminados y sin oportunidad de clasificar a la liguilla.

Así inició el partido

El partido arrancó con intensidad, y apenas al segundo 20, Santos generó la primera jugada de peligro con un cabezazo de Lucas Di Yorio dentro del área chica, bien contenido por el arquero de Rayados, Santiago Mele.

Monterrey respondió al minuto 14, cuando Joaquín Moxica aprovechó un error defensivo de Kevin Balanta, se escapó solo, eludió al guardameta y definió para el que parecía el 1-0, pero la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

Santos Laguna vs Monterrey l IMAGO7

Antes del descanso, Santos logró reflejar su dominio en el marcador. Al minuto 42, Emmanuel Echeverría abrió el marcador tras un error de Mele, para que el atacante simplemente lo empujara al fondo de la red.

Aún en la primera parte, al 52, Aldo López firmó un auténtico golazo con una tijera dentro del área para ampliar la ventaja a 2-0.

Lucas Di Yorio, jugador de Santos | IMAGO7

¿Cómo fue la segunda parte?

Rayados no logró reaccionar y terminó por desmoronarse. Al minuto 71, Lucas Di Yorio selló la goleada con un recorte dentro del área y una definición de pierna zurda para el 3-0 definitivo.

Aldo López, jugador de Santos | MEXSPORT