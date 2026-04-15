Oribe Peralta revela caso de racismo en la Liga MX; exjugadores de Pumas los acusados

El exfutbolista mexicano, Oribe Peralta, rompió el silencio sobre uno de los episodios más oscuros que le tocó presenciar dentro de las canchas de la Liga MX. En una reciente entrevista para el podcast "El Show del Gordo", el "Cepillo" relató un crudo caso de racismo ocurrido aproximadamente en el año 2011, durante un enfrentamiento entre Pumas y Santos Laguna.

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RACISMO EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO

Según el testimonio de Peralta, los defensores del conjunto universitario, Darío Verón y "Pikolín" Palacios, habrían agredido verbalmente a sus entonces compañeros, Felipe Baloy y Carlos Darwin Quintero, utilizando insultos de índole racial.

Peralta fue contundente al recordar las palabras que escuchó en el terreno de juego. El delantero afirmó que los centrales de Pumas se refirieron a sus compañeros como "esclavos" y "simios", en un intento por desestabilizarlos emocionalmente.

"Pinches esclavos, pinches simios de mierd...", fueron las palabras que, según Peralta, marcaron aquel encuentro.

Uno de los puntos más críticos de la revelación de Oribe señala directamente al cuerpo arbitral de aquel partido. Aunque el exjugador no reveló el nombre del silbante, aseguró que este fue testigo auditivo de los insultos y decidió no tomar cartas en el asunto. Por el contrario, Peralta mencionó que él mismo fue amonestado por el árbitro al intentar confrontar a los defensas de la UNAM por su comportamiento.

Darwin Quintero y Oribe Peralta | IMAGO7

"SON CHILLONES"

Además del tema del racismo, el histórico goleador de la Selección Mexicana calificó a Verón y Palacios como jugadores "llorones", señalando una falta de coherencia en su estilo de juego físico.

Peralta afirmó que ambos defensas solían emplear la fuerza excesiva y golpes constantes, pero no toleraban cuando los delanteros respondían con la misma intensidad física.

"Eran cabrones que te pegaban y no se aguantaban cuando tú les dabas", sentenció el exGuerrero.

Oribe Peralta | IMAGO7