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Empelotados

Oribe Peralta revela caso de racismo en la Liga MX; exjugadores de Pumas los acusados

Oribe Peralta | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:54 - 14 abril 2026
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El exjugador de Santos Laguna recordó el día en el que Baloy y Quintero fueron victimas de racismo en C.U

El exfutbolista mexicano, Oribe Peralta, rompió el silencio sobre uno de los episodios más oscuros que le tocó presenciar dentro de las canchas de la Liga MX. En una reciente entrevista para el podcast "El Show del Gordo", el "Cepillo" relató un crudo caso de racismo ocurrido aproximadamente en el año 2011, durante un enfrentamiento entre Pumas y Santos Laguna.

Oribe Peralta habló sobre el futuro del Tri | MEXSPORT

RACISMO EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO

Según el testimonio de Peralta, los defensores del conjunto universitario, Darío Verón y "Pikolín" Palacios, habrían agredido verbalmente a sus entonces compañeros, Felipe Baloy y Carlos Darwin Quintero, utilizando insultos de índole racial.

Peralta fue contundente al recordar las palabras que escuchó en el terreno de juego. El delantero afirmó que los centrales de Pumas se refirieron a sus compañeros como "esclavos" y "simios", en un intento por desestabilizarlos emocionalmente.

@watafut El ÍDOLO DEL BABUINO DARÍO ANASTACIO VERON HABRÍA TENIDO COMPORTAMIENTOS RACISTAS EN PUMAS! ¿ORIBE EL HERMOSO A PLATICAS DEL MAL?🤔🇲🇽⚽️ #watafutbol #futbolmexicano #pumasunam #crissangelelpuma #deportesentiktok ♬ sonido original - WATAFUT

"Pinches esclavos, pinches simios de mierd...", fueron las palabras que, según Peralta, marcaron aquel encuentro.

Uno de los puntos más críticos de la revelación de Oribe señala directamente al cuerpo arbitral de aquel partido. Aunque el exjugador no reveló el nombre del silbante, aseguró que este fue testigo auditivo de los insultos y decidió no tomar cartas en el asunto. Por el contrario, Peralta mencionó que él mismo fue amonestado por el árbitro al intentar confrontar a los defensas de la UNAM por su comportamiento.

Darwin Quintero y Oribe Peralta | IMAGO7

"SON CHILLONES"

Además del tema del racismo, el histórico goleador de la Selección Mexicana calificó a Verón y Palacios como jugadores "llorones", señalando una falta de coherencia en su estilo de juego físico.

Peralta afirmó que ambos defensas solían emplear la fuerza excesiva y golpes constantes, pero no toleraban cuando los delanteros respondían con la misma intensidad física.

"Eran cabrones que te pegaban y no se aguantaban cuando tú les dabas", sentenció el exGuerrero.
Oribe Peralta | IMAGO7

Hasta el momento, ninguno de los señalados ni la directiva del Club Universidad Nacional han emitido una postura oficial respecto a estas declaraciones que ponen nuevamente sobre la mesa la urgencia de erradicar el racismo en el fútbol mexicano.

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