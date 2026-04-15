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Futbol

¡No hubo milagro! Cruz Azul eliminado de la Concachampions a manos del LAFC

Cruz Azul vs LAFC | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:14 - 14 abril 2026
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La Máquina empató ante Los Angeles; al equipo de la MLS le alcanzó con la goleada de la Ida

Se acabó el sueño celeste. Cruz Azul quedó eliminado de la Concachampions tras empatar 1-1 (1-4) ante Los Angeles FC en el Estadio Cuauhtémoc.

LAFC vs Cruz Azul | MEXSPORT

La Máquina salió con intensidad desde el primer minuto, decidida a revertir la eliminatoria. La recompensa llegó pronto, en una jugada peligrosa dentro del área, el árbitro señaló penal a favor de los celestes tras una falta sobre Gabriel Fernández.

El propio ‘Toro’ tomó el balón y, al minuto 18, abrió el marcador para desatar la esperanza en las gradas.

NO LE ALCANZÓ A LA MÁQUINA

El gol impulsó a Cruz Azul, que no dejó de presionar ni de generar llegadas sobre el arco defendido por Hugo Lloris. Sin embargo, la contundencia volvió a ser el gran pendiente, las oportunidades se acumulaban, pero el segundo tanto nunca llegó.

'Toro' Fernández cobra penal | MEXSPORT

Del otro lado, LAFC fue prácticamente inexistente en ataque durante el primer tiempo, sin exigir al guardameta Kevin Mier.

Para la segunda mitad, el técnico Nicolás Larcamón movió sus piezas en busca de mayor profundidad. No obstante, el ritmo del partido se vio interrumpido momentáneamente por el protocolo tras el grito discriminatorio desde la tribuna.

Con el paso de los minutos, la urgencia creció, pero las ideas se diluyeron. Cruz Azul insistió hasta el final, empujando más con corazón que con claridad, mientras el reloj se convertía en su peor enemigo. Ya en tiempo agregado, Bounga marcó por la vía penal para igualar el marcador y sentenciar el pase a la siguiente ronda para el conjunto angelino.

Cruz Azul vs LAFC | MEXSPORT

El silbatazo final confirmó la eliminación, la Máquina no logró concretar la remontada y se despide de la Concachampions, dejando una sensación amarga tras una noche en la que tuvo la iniciativa, pero no el gol necesario para cambiar la historia.

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