¿Por qué no? ¡Habrá video de la presentación del Tri! Podrían soltarlo mañana

Habrá video. Luego de que varias selecciones participantes en la justa internacional presentarán sus convocatorias de forma espectacular, México también tendrá una presentación similar con un clip que soltará, muy posiblemente, mañana; aunque todavía no es un hecho, de acuerdo con fuentes de la Selección Nacional.

​En redes sociales comenzó a correr un video con la presunta lista final del combinado mexicano que tendrá Javier Aguirre para hacer historia, pero dentro del Tricolor negaron a RÉCORD que sea la presentación oficial del equipo, aunque reconocieron que está muy bien hecho con Inteligencia Artificial.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Sí habrá video

​Lo único que confirmaron a este medio es que sí habrá video de presentación, por lo que se espera solo definir si se dará a conocer mañana o el domingo.

​La pregunta que flota en el medio es si México sacará una producción creativa y a la altura de las circunstancias, ya que selecciones como Inglaterra, Francia y Escocia han tenido el acierto de hacer estos trabajos con gran éxito.

Selección Mexicana en la previa ante Ghana l IMAGO7

¿Cómo han sido los últimos videos de selecciones?

​Inglaterra hizo un gran homenaje a los Beatles: con el tema "Come Together" y la voz de John Lennon de fondo, el video recorre las calles de Londres con una estética psicodélica y retro inspirada en la película Yellow Submarine y la moda de los años 60 para revelar a sus 26 elegidos.

​Por su parte, los franceses armaron un video fresco lleno de humor y guiños culturales a las tres sedes (Estados Unidos, México y Canadá). Incluye escenas en carreteras extensas, letreros de neón, restaurantes de comida rápida y elementos muy mexicanos como un cuadro de Frida Kahlo, sombreros y aguacates.

​En su regreso a la máxima justa tras 28 años de ausencia, Escocia armó una carta de amor a su país. El reconocido actor Ewan McGregor se encargó de narrar un emotivo discurso mientras la cámara vuela sobre paisajes espectaculares de las Highlands y castillos históricos al sonido de las gaitas.

​La vara está muy alta para la Selección Nacional que está en casa, pero sobre todo porque en México se hacen grandes producciones a nivel televisivo, y es ahí donde se espera que explote toda la creatividad de los productores mexicanos.