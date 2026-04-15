Efraín Juárez y la oportunidad de ser el mejor entrenador de Pumas en torneos cortos
La era de Efraín Juárez en Universidad Nacional comienza a rendir frutos, pues los resultados positivos y la conexión con los aficionados colocan al equipo como un serio candidato al título este torneo, mismo que puede ser histórico para el técnico mexicano al tener la posibilidad de romper el récord de puntos en semestres de 17 fechas.
¿Cuántos puntos puede alcanzar Pumas este torneo?
En 14 jornadas, Pumas cuenta con 27 puntos, lo suficiente para clasificar a Liguilla, sin embargo, quedan tres fechas por disputarse, es decir, el techo de Universidad Nacional son 36 unidades.
Lo máximo que ha registrado la institución en torneos de 17 jornadas son 35 puntos y fue Guillermo Vázquez quien lo consiguió en dos ocasiones. Primero fue en el Clausura 2011, el último torneo en el que Pumas fue campeón. Posteriormente fue el Apertura 2015, cuando llegó a la Final y cayó ante Tigres.
Atrás de Vázquez aparece Andrés Lillini, quien obtuvo 32 puntos en el Guardianes 2020, otro torneo en el que Pumas alcanzó la Final, misma que también perdió, pero esa ocasión frente a León.
Gustavo Lema también consiguió una marca importante de puntos con 31 en el Apertura 2024. David Patiño es otro de los técnicos con un registro positivo, al llevar a 30 unidades en el Apertura 2018.
Los rivales restantes para Pumas
Los rivales de Pumas son Atlético de San Luis, Juárez y Pachuca, este último pinta como el más complicado para el equipo en este último tramo. Efraín Juárez tiene la gran oportunidad de rebasar el récord y demostrar que su proyecto es sólido.