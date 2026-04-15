Efraín Juárez y la oportunidad de ser el mejor entrenador de Pumas en torneos cortos

La era de Efraín Juárez en Universidad Nacional comienza a rendir frutos, pues los resultados positivos y la conexión con los aficionados colocan al equipo como un serio candidato al título este torneo, mismo que puede ser histórico para el técnico mexicano al tener la posibilidad de romper el récord de puntos en semestres de 17 fechas.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

¿Cuántos puntos puede alcanzar Pumas este torneo?

En 14 jornadas, Pumas cuenta con 27 puntos, lo suficiente para clasificar a Liguilla, sin embargo, quedan tres fechas por disputarse, es decir, el techo de Universidad Nacional son 36 unidades.

Lo máximo que ha registrado la institución en torneos de 17 jornadas son 35 puntos y fue Guillermo Vázquez quien lo consiguió en dos ocasiones. Primero fue en el Clausura 2011, el último torneo en el que Pumas fue campeón. Posteriormente fue el Apertura 2015, cuando llegó a la Final y cayó ante Tigres.

Pumas vs Mazatlán | IMAGO7

Atrás de Vázquez aparece Andrés Lillini, quien obtuvo 32 puntos en el Guardianes 2020, otro torneo en el que Pumas alcanzó la Final, misma que también perdió, pero esa ocasión frente a León.

Gustavo Lema también consiguió una marca importante de puntos con 31 en el Apertura 2024. David Patiño es otro de los técnicos con un registro positivo, al llevar a 30 unidades en el Apertura 2018.

Guillermo Vázquez no será más técnico de Pumas | ARCHIVO RÉCORD

Los rivales restantes para Pumas